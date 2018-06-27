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Львова-Белова: Пенсионную реформу надо принимать вместе с изменениями по трудоустройству

27 июня в 15:18 92 просмотра
«Квартал Луи» и «Дом Вероники» Мария Львова-Белова считает, что пенсионная реформа должна идти в связке с другими изменениями в законодательстве.

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Многодетная мама и руководитель проектов «Квартал Луи» и «Дом Вероники» Мария Львова-Белова считает, что пенсионная реформа должна идти в связке с другими изменениями в законодательстве.

«Мое мнение очень противоречиво. Если законопроект сейчас представили, значит, необходимость в этом действительно серьезная, сказывается демографическая ситуация в стране, экономическая составляющая есть. Я прекрасно понимаю, что это нужно и без этого мы не выйдем из того кризиса, который сейчас есть.

Но с человеческой точки зрения мне очень больно. Люди в этом возрасте, с 55 до 65 лет, не востребованы абсолютно. Сейчас в приоритете — инновационные технологии, но они не доступны для пожилых людей, и на смену им приходят инициативные, активные. И любой работодатель, естественно, будет брать, в первую очередь, этих людей. Думаю, если законопроект будет принят, он должен идти обязательно с сопутствующими изменениями по трудоустройству и поддержке людей, которые в этом возрасте будут трудиться.

Второй момент — обаятельное развитие здравоохранения: диспансеризация, дополнительные оздоравливающие, омолаживающие процедуры».


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