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О. Федосеева: Общество стоит перед необходимостью проведения пенсионной реформы

28 июня в 13:36 96 просмотров
, почему назрела необходимость пенсионной реформы.

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Ректор Института регионального развития Пензенской области Ольга Федосеева — о том, почему назрела необходимость пенсионной реформы.

«Конечно, когда идет ухудшение социальных гарантий, это вызывает настороженную реакцию общество и воспринимать это радостно вряд ли будут. Но надо понимать, что существуют экономические, демографические и другие причины того, что реформу проводить надо. Во-первых, у нас в структуре населения увеличивается доля людей старшего поколения и, конечно, опыт, квалификация значительной части старшего поколения нужны общества. Я за то, чтобы они продолжали работать. Потому что не всегда есть возможность привлечь молодых на те или иные места.

Кроме того, здравоохранение развивается и происходит увеличение продолжительности жизни.

С другой стороны, есть экономические факторы, которые вызывают необходимость реформы. Например, недостаточность средства Пенсионного фонда, это связано с увеличением числа пенсионеров, с теневой занятостью, которую надо преодолевать. Ограниченность средств Пенсионного фонда не дает возможность государства значительно поднять пенсии.

Все этого говорит о том, что общество стоит перед необходимостью проведения этой реформы.

Но я считаю, что для женщин прибавить сразу восемь лет — это многовато. Надо еще раз этот вопросы обсудить. И принимая реформу, правительству надо доступно, конкретно объяснить, какие положительные моменты может принести реформа. Надо предоставить людям дополнительные социальные гарантии при выходе на пенсию».

скриншот — pixabay.com/ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8−981400/


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