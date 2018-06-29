О. Федосеева: Общество стоит перед необходимостью проведения пенсионной реформы

«Конечно, когда идет ухудшение социальных гарантий, это вызывает настороженную реакцию общество и воспринимать это радостно вряд ли будут. Но надо понимать, что существуют экономические, демографические и другие причины того, что реформу проводить надо. Во-первых, у нас в структуре населения увеличивается доля людей старшего поколения и, конечно, опыт, квалификация значительной части старшего поколения нужны общества. Я за то, чтобы они продолжали работать. Потому что не всегда есть возможность привлечь молодых на те или иные места.

Кроме того, здравоохранение развивается и происходит увеличение продолжительности жизни.

С другой стороны, есть экономические факторы, которые вызывают необходимость реформы. Например, недостаточность средства Пенсионного фонда, это связано с увеличением числа пенсионеров, с теневой занятостью, которую надо преодолевать. Ограниченность средств Пенсионного фонда не дает возможность государства значительно поднять пенсии.

Все этого говорит о том, что общество стоит перед необходимостью проведения этой реформы.

Но я считаю, что для женщин прибавить сразу восемь лет — это многовато. Надо еще раз этот вопросы обсудить. И принимая реформу, правительству надо доступно, конкретно объяснить, какие положительные моменты может принести реформа. Надо предоставить людям дополнительные социальные гарантии при выходе на пенсию».

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