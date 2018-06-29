Виктор Кондрашин: Пенсионная реформа нуждается в обсуждении

«Конечно, с точки зрения мировой практики и требований экономики — ясное дело, что это актуальная тема. И повышать пенсионный возраст можно. Я считаю, что пенсионная реформа назрела, она необходима. Но надо подумать о компенсации людям, которые работали, строили планы: увеличить оплачиваемые отпуска, дать гарантии от увольнений. Нужен комплексный подход.

Важно, чтобы реформа обсуждалась общественностью, заинтересованными лицами. Нужна большая дискуссия в обществе. Сама идея правильная, но нужен диалог и активное обсуждение. И самое главное — нужны гарантии улучшения качества жизни людей: что они будут жить дольше, будет улучшаться здравоохранение, социальное обеспечение, у них будет работа с достойной зарплатой. Это очень серьезный вопрос, который должен решаться комплексно. Надо дать гарантии людям».

Напомним, законопроекты по пенсионной реформе Госдума рассмотрит в первом чтении 19 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что затем проект будет проходить широкое обсуждение с полным соблюдением всех регламентных процедур и сроков.