О. Сухова: При изменении пенсионного возраста нужны социальные гарантии

«Без изменений ничего нельзя оставлять. Другой вопрос — какой должна быть пенсионная система и социальная защищенность при ее реализации. Он комплексный и выходит за рамки пенсионного законодательства. Нужно соблюсти интересы Минтруда и Минфина. Даже если есть острая потребность в реформировании, всегда нужно искать социальные компромиссы. Есть ли она или нет — я не могу сказать, потому что не знаю финансового состояния нашего государства.

Средняя продолжительность жизни 72 года, это замечательно, но при этом важно учитывать состояние здоровья человека, не все могут работать в полную силу после 50. Тем более что сейчас требования усложняются, взять даже бюджетную сферу — это знание компьютера, информационных технологий. И в пожилом возрасте это будет создавать очень серьезную сложность с точки зрения трудоустройства.

Социальная защищенность должна быть одним из главных постулатов при изменении пенсионного законодательства. Нужно очень бережно и осторожно относиться к резкому повышению пенсионного возраста, даже если это будет растянуто по времени. Восемь лет — это все равно психологически тяжело. Нужен не столь радикальный подход. Я бы склонялась к предложению Минтруда в большей степени — у них был проект о повышении пенсионного возраста мужчинам до 63 лет, а женщинам — до 60.

Нужен комплексный подход, и в экономическом плане нужно тогда по-другому стимулировать граждан, программы страхования жизни развивать, про прогрессивное налогообложение подумать. На мой взгляд, нельзя решить проблему просто повышением пенсионного возраста».

Скриншот: www.youtube.com/watch?v=DrJjRZpEjzg