А. Колобов: Решение об изменении пенсионной системы должно основываться на исследованиях

«Такие исследования есть, и я им доверяю. Они подтверждают, что вопрос изменения пенсионного законодательства назрел. Только важно детально обсудить все нюансы и социальные гарантии, повышение пенсии для сегодняшних пенсионеров. У каждого из нас есть родители, бабушки и дедушки, и мы хотим, чтобы они получали достойное вознаграждение за многолетний труд», — уверен Артем Колобов.

Напомним, ранее председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что если не изменить пенсионное законодательство, возможно сокращение доходов экономики в стране. Дело в том, что если ранее на одного пенсионера приходилось четверо работающих граждан, то теперь — двое, пишет ТАСС.

«Если ничего не делать, то это изменение в численности съест все дополнительные доходы от роста экономики, который у нас происходит», — отметил он.