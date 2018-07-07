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А. Колобов: Решение об изменении пенсионной системы должно основываться на исследованиях

7 июля в 09:39 160 просмотров
«Российские студенческие отряды» Артем Колобов считает, что изменение пенсионного законодательства должно основываться на серьезных исследованиях.

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Руководитель Пензенского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов считает, что изменение пенсионного законодательства должно основываться на серьезных исследованиях.

«Такие исследования есть, и я им доверяю. Они подтверждают, что вопрос изменения пенсионного законодательства назрел. Только важно детально обсудить все нюансы и социальные гарантии, повышение пенсии для сегодняшних пенсионеров. У каждого из нас есть родители, бабушки и дедушки, и мы хотим, чтобы они получали достойное вознаграждение за многолетний труд», — уверен Артем Колобов.

Напомним, ранее председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что если не изменить пенсионное законодательство, возможно сокращение доходов экономики в стране. Дело в том, что если ранее на одного пенсионера приходилось четверо работающих граждан, то теперь — двое, пишет ТАСС.

«Если ничего не делать, то это изменение в численности съест все дополнительные доходы от роста экономики, который у нас происходит», — отметил он.


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