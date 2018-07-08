С. Шандра: Нужно провести всенародное обсуждение изменений пенсионного законодательства

«Молодежный совет ФППО считает, что перед принятием такого социально значимого документа, затрагивающего все население РФ, необходимо провести всенародное обсуждение предлагаемых нововведений», — отмечает она.

Напомним, за широкое обсуждение изменений пенсионной системы выступает ряд общественных организаций и партий. В частности, об этом заявила «Единая Россия». Руководство партии сообщило, что инициирует обсуждение вопроса в регионах.

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