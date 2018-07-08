Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
«Подслушанные истории». Пензенцы создали необычную звуковую инсталляцию
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности
Погода в Пензе на 8 июля
Самокутяев рассказал, почему выбрал позывным в космосе «Тарханы»
Леонид Левин подарил Тарханам садовые шахматы
На ул. 8 Марта и пр. Победы наносят горизонтальную дорожную разметку
Маховиков в Тарханах исполнил песню в поддержку сборной России по футболу
Глеб Матвейчук в Тарханах спустился со сцены и пел со зрителями
Марина Девятова в Тарханах заставила запеть Зеленый театр
Вдова Андрея Дементьева зачитала в Тарханах его последние стихи
Синоптики: Дожди не помешают матчу «Россия — Хорватия»

С. Шандра: Нужно провести всенародное обсуждение изменений пенсионного законодательства

8 июля в 09:11 118 просмотров
, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Пензенской области, высказала мнение по поводу изменения пенсионного законодательства.

" data-title="С. Шандра: Нужно провести всенародное обсуждение изменений пенсионного законодательства — Пенза-пресс, рунет за день">

Светлана Шандра, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Пензенской области, высказала мнение по поводу изменения пенсионного законодательства.

«Молодежный совет ФППО считает, что перед принятием такого социально значимого документа, затрагивающего все население РФ, необходимо провести всенародное обсуждение предлагаемых нововведений», — отмечает она.

Напомним, за широкое обсуждение изменений пенсионной системы выступает ряд общественных организаций и партий. В частности, об этом заявила «Единая Россия». Руководство партии сообщило, что инициирует обсуждение вопроса в регионах.

скриншот www.facebook.com/photo.php?fbid=1634214116643300&set=t.100000882169335&type=3&theater


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...