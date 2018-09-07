Шеф-редактор пензенского радио «Экспресс», водитель с 11-летним стажем Дмитрий Линьков рассуждает о том, почему лучше на дорогах воспитывать, чем наказывать и о разнице между стукачеством и проявлением гражданской позиции.

«Изначально вся проблема на дорогах — в неверной стратегии. Между воспитанием и каранием правительство выбрало второй вариант (причина отчасти ясна), решив устанавливать на каждом столбе камеры. Но ведь бездушный объектив не предотвратит ДТП здесь и сейчас? Вряд ли кому-то будет легче от информации, что виновнику смертельной аварии пятью минутами ранее было «нафотографировано» два протокола за превышение. В то время как экипаж ДПС, остановив данный автомобиль, спас бы чью-то жизнь.

Разумеется, к каждому сотрудника не приставишь, и изначально порядок и контроль за соблюдением ПДД должен быть в голове самого водителя, но шанс встретить на дороге инспектора с каждым годом все меньше, места установки камер всем известны.

Вторая проблема — это «кривое» воспитание. Люди в какой-то момент стали подменять понятие «гражданская позиция» банальным «стукачеством». За примерами далеко ходить не надо. В любом автомобильном паблике в соцсети «ВКонтакте» под каждым видео с правонарушением можно найти до 90% комментариев, оправдывающих нарушителя и «засаживающие» владельца регистратора.

Я, конечно, прекрасно понимаю, что все это до первого случая, когда подобный нарушитель нарушит планы их самих, родителей, близких, но зачем этого ждать? Почему бы прямо сейчас не начать объяснять молодежи, что мы живем не по законам зоны? Что у нас есть Конституция, Уголовный кодекс, Правила дорожного движения, человеческие принципы, наконец.

Никто не призывает вас писать жалобы по каждому встреченному нарушению на дороге, но банальный звонок в дежурную часть ГИБДД и сообщение о пьяном водителе, который прямо у тебя на глазах садится за руль — это не стукачество. Это позиция, которая может спасти кому-то жизнь, ведь кроме вас, этого сделать порой некому. Камере безразлично количество промилле, она лишь бездушно фиксирует скорость и проезд на «красный».