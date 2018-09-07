Д. Харлампиев: Девальвация рубля связана с возможным ужесточением санкций

Курсы евро и доллара резко выросли по отношению к рублю. Директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев — о том, с чем связана девальвация рубля.

«Определенно, девальвация рубля связана с общим негативным фоном на внутреннем финансовом рынке, который определяет фактор вероятного ужесточения санкций к РФ со стороны США. Причем речь идет как о потенциальных ужесточениях, детали которых появились 7 августа и которые могут распространиться на операции с новым госдолгом РФ, а также долларовые расчеты крупнейших госбанков, так и о вполне определенных, которые будут введены 22 августа.

Во втором случае речь идет об ограничениях в связи с так называемым «делом Скрипалей», о которых было объявлено. Предполагается, что с 22 августа может быть запрещен экспорт из США в РФ продукции, которая может быть связана с национальной безопасностью.

Вторая часть нового пакета санкций может быть реализована в случае, если РФ не гарантирует, что в дальнейшем не будет применять химическое оружие (факт применения, естественно, оспаривается), а также не позволит провести независимые проверки инспекторам ООН — снижение уровня дипотношений, приостановка полетов «Аэрофлота» в США, возможные ограничения в сфере торговли.

Вторичным фактором, оказавшим негативное влияние на рубль, могло стать снижение котировок нефти на -3,5% по сорту Brent из-за фактора торговой войны и неофициальной информации о превышении отдельными членами ОПЕК квот на добычу. Актуальный уровень сопротивления по паре рубль/доллар, который сейчас тестируется, можно определить как 66,5, сохраняется высокая волатильность».

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие»