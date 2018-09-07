Экономист из Пензы предложил стимулировать поздний выход на пенсию

«Этот вопрос очень серьезный, у проекта есть сильные и слабые стороны. Но самое главное — прописать интересы государства и людей. Когда они совпадут, тогда и будет найден консенсус, и все вопросы будут решаться проще. Надо найти точки соприкосновения.

Первоначальные шаги должны быть связаны с тем, чтобы найти у населения интерес раньше времени не уходить на пенсию. Должны быть стимулы. Например, если вышел на пенсию раньше, несколько лет не будет индексации. Тогда народ будет выбирать, что ему будет лучше.

Необходимость в изменениях назрела, но надо обсудить формы и методы реализации реформы. Чтобы не реализовывать ее за счет самых бедных слоев населения».

Напомним, второе чтение законопроекта состоится в сентябре.