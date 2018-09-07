Леонид Левин: Надо продолжать совершенствовать медиа-законодательство

«Действующий с 90-х годов Федеральный закон «О средствах массовой информации» показал свою проработанность и эффективность. Основные принципы работы медиа-отрасли не менялись, но отдельные положения правовых норм в этой сфере оперативно дорабатываются в ответ на изменения реалий жизни, развитие технологий и возникающие запросы общества.



В качестве примера можно привести законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении в Государственной Думе, устанавливающий социальные гарантии для журналистов, работающих в горячих точках. Актуальность этой проблемы, к сожалению, была в очередной раз подтверждена недавней гибелью российских журналистов в Центральноафриканской республике. Законопроектом предполагается установить обязательные нормативы по защите журналистов для всех работодателей направляющих их в горящие точки.

Необходимость и важность решения этого вопроса поддержана президентом, который по итогам медиа-форума ОНФ поставил эту тему на контроль. Поэтому мы рассчитываем, несмотря на ряд разногласий с правительством, завершить работу над этим законом в рамках осенней сессии.



Также следует напомнить о новых нормах права, направленных на улучшение условий работы отрасли СМИ: вступившие в силу 1 января поправки в закон «О СМИ» упрощающие порядок регистрации и перерегистрации средств массовой информации и внесенный в июне на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий увеличение срока предоставления обязательного экземпляра печатных изданий.



Кроме того, говоря о признании роли медиа в жизни общества со стороны государства, нельзя не упомянуть, что в июле 2018 года президентом было учреждено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Этого события журналистское сообщество ожидало более двадцати лет. Примечательно, что тема была доведена до логического завершения после встречи главных редакторов с президентом в январе этого года, где она была поднята руководством Союза журналистов России. Появление собственной отраслевой награды отражает не только заслуженное признание государством и обществом значимости профессии, но и возросшую эффективность взаимодействия журналистского сообщества с государством.



Все это свидетельствует о динамичном развитии отечественной правовой системы регулирующей работу журналистов и СМИ. Комитет планирует и далее обсуждать с отраслью актуальные проблемы совершенствования медиа-законодательства, в том числе необходимость создания нового закона».