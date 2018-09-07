Леонид Левин: Пензенскую медицину ждет интернетизация

Депутат Госдумы от Пензенской области, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал инициативу «Ростелекома» о развитии системы электронного документооборота в медучреждениях.

«Предложенные меры по всеобщему внедрению электронного документооборота в медицинских учреждениях соответствуют тому направлению, в котором движется российское здравоохранение, используя передовые решения информационно-коммуникационной отрасли. На сегодняшний день комплексный подход, включающий в себя не только ведение электронных карт пациента, но и возможность удаленно записаться на прием к врачу, реализован в 156 медицинских учреждениях Пензенской области, и можно рассчитывать, что уже в ближайшем будущем медицина региона будет полностью интернетизирована.

Представленная также инициатива по организации центров хранения и обработки медицинских изображений, таких как томограммы, ангиограммы, рентгенограммы, позволит существенно повысить эффективность диагностики для населения, сократив дистанцию между пациентом и высококвалифицированным врачом, и предоставив возможность, при необходимости, получить консультации сразу у нескольких специалистов.

Кроме того, учитывая уровень развития цифровых технологий, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене обязательного дублирования медицинской информации на бумажных носителях, что позволит медикам уделять больше времени приходящим на прием гражданам».