31 августа принято решение присвоить губернатору Ивану Белозерцеву звание «Почетный гражданин города Пензы». Этот факт прокомментировал председатель совета муниципальных образований Пензенской области Юрий Алпатов, который работал вместе с будущим губернатором, когда тот занимал пост главы Пензы.

«Прототип сегодняшней Городской Думы — это созданный Иваном Александровичем коллектив. При нем менялся и Устав, и регламент, при нем появились программы благоустройства городской среды. Тогда впервые были задействованы депутатские программы. Благодаря этому у нас появились и детские площадки, и благоустроенные дворы. Сейчас мы уже привыкли к тому, что такая работа ведется, правда, уже программы называются по-другому.

Еще одна заслуга — это увеличение бюджета. Ведь главная задача — сформировать бюджет. И при Иване Александровиче он увеличивался в год практически на миллиард. Хотя это, конечно, заслуга не одного человека, но организовывал, направлял и контролировал работу он.

За то время, когда он был главой города, прошли реконструкции школьных столовых, открылось много спортивных комплексов, секций для детей, появились объекты к 350-летию города.

И его рейтинг на выборах губернатора — показатель его работы. Просто так люди поддерживать человека не будут, если он не подтвердил свой авторитет и деловую репутацию конкретными делами.

Но и на посту губернатор Иван Белозерцев не забыл о городе. Никогда столько не выделялось денег на реконструкцию и благоустройство дорог, никогда Пенза не участвовала в таком количестве федеральных программ.

А самая главная его заслуга — умение сформировать команду, поставить задачи, осуществить контроль и попрощаться с теми, кто не справляется с работой. Иван Александрович умеет находить общий язык с населением, к нему идут с просьбами, которые он не оставляет без решения. Он человек дела».