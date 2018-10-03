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Левин: Надеюсь, практика привлечения к уголовной ответственности за репосты прекратится

3 октября в 15:04 90 просмотров
, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал законопроект по смягчению положений статьи 282 Уголовного кодекса РФ.

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Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал законопроект по смягчению положений статьи 282 Уголовного кодекса РФ.

«Ключевой особенностью внесенной президентом инициативы является установление барьера для привлечения к уголовной ответственности физических лиц за первичное совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства. Таким образом, существенно смягчается характер применения статьи 282 УК, который обоснованно расценивали как излишне репрессивный.

Широкая дискуссия, развернувшаяся в обществе, встретила неготовность различных органов исполнительной власти прийти к консенсусу, что очевидно не осталось без внимания первого лица государства. Надеемся, что принятие этого законопроекта прекратит проблемную практику привлечения граждан к уголовной ответственности за лайки и репосты.

Следует еще раз напомнить о сентябрьском постановлении пленума Верховного Суда, который определил, что при рассмотрении дел, связанных с размещением в сети интернет материалов экстремистской направленности, в обязательном порядке следует учитывать контекст содеянного, а также признаки осознанности действий лица, осуществляющего это размещение. Российское законодательство будет и далее совершенствоваться в направлении, указанном президентом».


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