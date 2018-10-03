Кондрашин: Россия получила президентскую республику, и все стало зависеть от личности главы государства

25 лет прошло с событий, которые вошли в историю как разгон Верховного Совета Российской Федерации, или «Черный октябрь». Политический кризис, который назревал давно, привел тогда фактически к гражданской войне в центре столицы, апогеем которой стал расстрел Белого дома.

До сих пор эксперты не сошлись в оценке тех дней. Могла ли Россия пойти по другому пути? О своем видении октября 1993-го и его последствий рассказал доктор исторических наук, профессор, бывший сенатор от Пензенской области Виктор Кондрашин.

«Конечно, эти события были переломными для новейшей истории России. Речь шла о том, по какому пути будет развиваться страна: эволюционно-демократическому или по более радикальному, по пути смены политической системы. Россия ведь была парламентской республикой, после этих событий стала президентской. В этом была основная суть происходившего.



Октябрь 1993-го положил конец нормальной демократической дискуссии между политическими силами. По сути, это был государственный переворот, осуществленный президентской командой. Это черная и трагическая страница в истории России, ведь расстреливать парламент — самое последнее дело.



Все эти «лихие 90-е», издержки, беспредел — все это, конечно, связано с устранением тех политических сил, которые выступали за эволюционное развитие, за закон, за процедуру, за соблюдение формальностей, связанных с Конституцией.



С другой стороны, это событие было в какой-то степени закономерным, потому что те силы, которые победили, предлагали очень радикальный, но в то же время привлекательный план реформ, которые должны были быстро и к лучшему изменить жизнь россиян. В итоге к власти пришли самые радикальные рыночные круги истеблишмента [правящие круги, политическая элита], молодые, энергичные, которые потом осуществили и приватизацию, и все остальное.



В перспективе Россия получила президентскую республику, и все стало зависеть от личности главы государства.

Могло ли все сложиться по-другому? Я думаю, что здесь большую роль играли личности. Все-таки Хасбулатов [Руслан Хасбулатов -председатель Верховного Совета Российской Федерации], его команда и коммунисты никогда у меня не вызывали уважения. Они не были такими харизматичными, как их противники — те же Ельцин, Чубайс. Активисты были молодые, энергичные люди, с этой точки зрения они мне более симпатичны. Но как нормальный человек я всегда осуждаю насилие, и мне кажется, они могли бы победить и более мирным путем».

