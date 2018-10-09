Пензенцы могут купить квартиру в «Арбековской заставе» со скидкой в 10%
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея
Путешествующим по России не хватает индивидуальных туров — эксперт
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе прорабатывают варианты реконструкции стадиона «Труд»
Губернатор на стройплощадке «Лукоморья» ответил на проблемные вопросы дольщиков
Россиян переведут на электронные паспорта
На ул. Зеленодольской открыли новый детский сад с яслями
В Арбеково пассажирский автобус сбил женщину — соцсети
Скрывающийся от долгов пензенец хотел утаить от приставов иномарку
В Пензе дети погибшей в ДТП женщины получили более миллиона рублей
Пензенец-должник пытался подкупить пристава
В Арбеково огонь уничтожил крышу пристроя
Интерактивная карта. Где в Пензе устроить фотосессию осенью?

Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея

9 октября в 11:08 194 просмотра
, сценарист, продюсер и общественный деятель Карен Шахназаров пообщался с участниками форума СМИ «Вся Россия». В мероприятии приняли участие и пензенские журналисты.

" data-title="Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея — Пенза-пресс, рунет за день">

8 октября режиссер, сценарист, продюсер и общественный деятель Карен Шахназаров пообщался с участниками форума СМИ «Вся Россия». В мероприятии приняли участие и пензенские журналисты.

Карен Шахназаров привез на фестиваль фильм «Решение о ликвидации» (12+), продюсером он является. Перед показом картины он ответил на вопросы журналистов. Редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова приводит слова Карена Шахназарова о развитии современного российского кинематографа.

«Советское кино для многих остается важной частью самосознания, для меня тоже. В советском кино была идея, потому что идея была в Советском Союзе. Можно говорить, что она не осуществилась, что была плохой, но она была. Российская Федерация не выработала определенной идеи, мы не знаем, какой смысл в нашем движении. Это отражается и в кино.

Советского кино было очень много, была масса очень плохих картин. Остались 150−200 фильмов, которые оставили след в душе и важны для нас. Российское кино сейчас ищет свой путь. И в нем есть достойные картины, их не так много, возможно, как хотелось бы. Но, кто знает, может быть, ваши внуки скажут: «Вот было когда-то российское кино». От него, может, тоже останется 100−150 картин.

В советском кинематографе была важная идея, которая проникала даже в поры фильмов. Фильмы Гайдая — они вроде бы неидейные. Но все равно в них есть ощущение советской идеи.

Мы с вами находимся в том периоде, когда мы нащупываем идею. Если мы ее найдем, российское кино займет важное место в наших сердцах. […]

Нашего кино очень мало — менее 100 картин в год. Но сейчас невозможно увеличить их число. Не хватает рынка, инвестиций. Наше кино сегодня полностью зависит от госзаказа. При этом государство дает деньги, но ничего не требует. В советское время оно давало средства, но требовало. Ты должен был делать фильмы, которые, строго говоря, соответствуют идее государства. От нас требовали гуманизма, чтобы картину понимал простой народ. Конечно, под этот молох попадали некоторые художники, Тарковский, например. Но в этом была своя логика. Сегодня государство вообще ничего не требует. Я все-таки считаю, что кино должно быть организовано так, чтобы, имея поддержку государства, кинематографисты были заинтересованы в привлечении инвестиций, расширении производства».

Фото: скриншот www.youtube.com/watch?v=pwQhSXyFLqE и Галины Поповой


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...