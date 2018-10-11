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А. Маркеев: Поступок Мамаева и Кокорина наложит печать позора на русский футбол

11 октября в 13:31 94 просмотра
, в их отношении расследуют дела о хулиганстве и побоях. Спортивный обозреватель пензенского телеканала «Экспресс» Александр Маркеев высказал свое отношение по этому поводу.

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В Сети разгорелся скандал вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены задержаны, в их отношении расследуют дела о хулиганстве и побоях. Спортивный обозреватель пензенского телеканала «Экспресс» Александр Маркеев высказал свое отношение по этому поводу.

«Нашумевшая история Мамаева и Кокорина — как раз тот случай, когда один неосторожный, глупый поступок перечеркнул все: и жизнь, и, вероятнее всего, футбольную карьеру обоих. Представители ФК «Краснодар» заявляют, что сделают все возможное, чтобы разорвать контракт с Мамаевым; в «Зените» не торопятся принимать решение по Кокорину и ждут окончания следствия.

Безусловно, оправдания их поступку нет, и парням крупно повезет, если история не закончится реальным заключением. Обидно за болельщиков, которые не теряли надежду увидеть кумиров в составе национальной сборной, но вместо того, чтобы показывать себя на поле они «зазвездились» и теперь, судя по всему, доразвлекались. И если безобидную выходку в Монако двухлетней давности только-только начали забывать, то очередной проступок теперь наложит печать позора на весь русский футбол».

Фото — Александра Пивоварова.


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