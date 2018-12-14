Отцентровать глину? Что это? Как это? А когда уже можно будет слепить кувшин там или чашку? А что нельзя, чтобы глина просто крутилась, а я, как в фильме, из нее лепила что-то прекрасное?

Нельзя.

Перед мастер-классом я все никак не могла решить, что же я хочу сделать: чашку, пиалу, салатник, может, замахнуться на кувшин?..

Решила, что чашку, такую большую, глубокую для кофе.

Не знаю, как много вы знаете о гончарном деле, я не знала ничего. Максимум, что вспоминалось — это фильм «Привидение», то есть реальных познаний практически никаких.

Гончарное ремесло — это спорт. Спорт для сильных и настойчивых. Для людей с сильными руками, ногами, прокаченной спиной и титаническим терпением.

Я вас не отговариваю, я стимулирую воображение и побочную пользу в виде подтянутого тела.

Итак. Размять глину не так сложно, как ее отцентровать. Это сложно, тут нужны сильные пальцы, пустая голова и четкое понимание задачи. Руки ковшиком сомкнуть, не разжимать и словно друг к другу их давить, при этом двигать кусок глины к центру. Да, просто так к центру она сама не перемещается.



Если не отцентровать глину как следует, то невозможно будет лепить дальше, она будет биться… Если слегка отпустить руки, материал будет сильно стучать по ладошкам — признак, что он не по центру. Если «удары» прекратились, то поздравляю: глина — по центру, вы сделали самое важное. И нет — еще нельзя лепить, нужен динамический промин. Это когда ты глину — вверх, а потом — вниз. И так несколько раз. Пока ты, неопытными руками это делаешь, глина уходит от центра на расстояние сильных «ударов в ладошку», и приходится опять возвращать ее в центр.



На самом деле это весьма приятное занятие, особенно когда мастер с энтузиазмом воспринимает твои промахи и с еще большим рвением старается научить тебе центровать глину.

Когда мастер говорит, что можно лепить, ты уже успел раз пять собрать всю глину, очистить круг и снова прикрепить ее. И к этому моменту ты достаточно уверенно, но все же с опаской относишься к материалу.

Наступает приятный момент, когда в куске глины мы делаем отверстие, тем самым превращаем его в подобие какого-то предмета. Но стоит немного отпустить контроль, ослабить хватку, как изделие «рвется», и глину уже не собрать. Приходится начинать все с самого начала: очищать круг и т. д. , и т. д.

Глина учит терпению, неспешности, созерцанию. Очищать круг — крайне медитативное занятие, нельзя сказать, что успокаиваешься, просто делаешь то, что тебе нравится.

В итоге всех перипетий ты безумно радуешься той солонке/сахарнице что у тебя получилась!

Мысли о кувшинах и салатниках еще осталась, но это, наверное, после третьего-пятого похода на мастер-класс. Все впереди.

В целом, первое занятие сводится к тому, что ты центруешь глину. На слух это воспринимается очень скучно и однообразно, а на деле… Это то, что увлекает, погружает в какое-то состояние транса, когда время просто пролетает.

Выходя после мастер-класса, мы были полны сил, усталости никакой, состояние, близкое к готовности совершить подвиг.





Кстати, подвигом было на следующий день двигать руками, я не знаю, какие мышцы находятся в ладошках, но я их прокачала на все 100%.



Словами сложно описать весь процесс, проще сходить один раз и понять, как часто вы готовы посещать это действительно волшебное место.

Источник фото: фото Марии Литавиной из группы «Инклюзивный ремесленный центр «Капля Солнца», скриншоты vk.com/glinoterapiyapenza