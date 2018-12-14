Страна улыбок Таиланд. Плюсы и минусы отдыха на Пхукете от Анны Балашовой

Девять часов на самолете, и вот вы — в семи тысячах километров от дома, буквально оторваны от повседневной реальности. Вместо привычных глазу многоэтажек, холодных улиц и пуховиков — обжигающее солнце, пляжи с мягким песком, в котором вязнут ноги, прозрачная морская вода, красочные закаты и пальмы, на которых зреют тропические плоды…

От столь резкой перемены обстановки и образа жизни первое время у тех, кто привык к суровому российскому климату и плотному графику, неизменно рвется шаблон, и отпуск проносится, словно мгновение, на одном вздохе. Хорошо это или плохо, я не берусь судить. Но о других плюсах и минусах отдыха на острове Пхукет сейчас, немного придя в себя после путешествия и упорядочив сумбур в голове, расскажу с удовольствием.

Почему Пхукет и Карон, почему ноябрь?

Прежде всего, следует объяснить наш выбор. Как известно, Таиланд знаменит двумя крупными курортами — это остров Пхукет и материковый город Паттайя. Уже второй раз мы, планируя отдых, останавливаемся на первом варианте. Несмотря на то, что путевка в Паттайю стоит дешевле, что она богаче на достопримечательности, многих отталкивают мутная вода и многолюдные, грязные пляжи. Лично в этом убедиться нам, благо, не довелось, но мы опирались на отзывы знакомых. Пхукет, конечно, немного дороже, но если вас интересует морской отпуск, то, наверное, можно немного переплатить за чистое море?..

На острове Пхукет — множество пляжей, вокруг которых сосредоточены гостиничные комплексы. Патонг, Ката, Ката Ной, Сурин, Най Харн и так далее. Почему мы выбрали Карон бич? Причины две — это чистый, живописный, не слишком людный пляж и хорошая инфраструктура в шаговой доступности: кафе со свежими морепродуктами и национальными блюдами, магазины, разнообразный стритфуд и даже местный рынок на территории храма, о котором я подробнее расскажу чуть позже.

И, наконец, почему мы решили, что оптимальное время для отдыха на Пхукете — это конец октября и начало ноября? Потому что в этот период здесь как раз заканчивается сезон дождей, точнее, тропических ливней (на них тоже остановлюсь отдельно), которые бушуют с мая и до середины осени.

Какие развлечения предлагает Пхукет?

Чем может занять себя турист, выбрав для отдыха пляж Карон на острове Пхукет? Здесь я собрала основные способы проведения досуга… Разумеется, если ваше представление об отпуске включает в себя нечто большее, нежели двухнедельный «тюленинг» на пляже, и вам хочется увидеть и попробовать как можно больше нового, неизведанного, экзотического.

— Пешие прогулки до Ката бич и Ката Ной. Допустим, вы приехали на Карон, несколько дней плавали в лазурной воде и загорали на бархатном песочке, но сердце жаждет новых впечатлений и пейзажей? Совершенно бесплатно вы можете сменить обстановку, прогулявшись до соседних локаций на своих двоих.

Так выглядит Ката Бич, расстояние от конца Карона до начала этого пляжа — всего полтора километра. Время в пути — 10−15 минут.

Еще около трех километров придется пройти до пляжа, который, пожалуй, является самым красивым из этих трех, — Ката Ной. Песок здесь светлее, соответственно, и вода — более магического цвета, а живописная локация с камнями является прекрасным фоном для фотосессии.

— Пешая прогулка до храма Биг Будды. Сразу оговорюсь — разумеется, Пхукет предлагает туристам десятки платных экскурсий на всевозможные острова (Рача, Коралл, Симиланы и так далее), слоновьи фермы, в сафари-парки и так далее. Но я буду рассказывать только о тех развлечениях, которые доступны без ощутимых дополнительных трат.

Одним из них является путешествие по «джунглям» до статуи Большого Будды, которая стоит на горе Накакед и которую видно практически из любой точки на юге острова. От этой самостоятельной прогулки протяженностью 6 километров (в один конец) нас всячески отговаривал отельный гид от нашего туроператора: девушка уверяла, что жара нас изнурит, все «пути перекрыты», и нет никакой возможности самим добраться до Будды. А поездка на «тук-туке» (местное такси) обошлась бы нам в тысячу бат (около двух тысяч рублей).

И знаете что? Мы не поверили ей, проложили маршрут в maps.me, пошли по нему… И без особых проблем добрались до храма. Да, прогулка заняла около двух часов, да, подъем был около 400 метров. Но всюду были указатели, не дававшие сбиться с маршрута, дороги оказались вполне пригодными для ходьбы и уж точно не были перекрыты. Что касается сложности маршрута — путь в оба конца в итоге осилил даже шестилетний ребенок, комментарии излишни. По пути нам встретилась слоновья ферма, открывались прекрасные виды… Фотографии скажут сами за себя.

Храм Большого Будды — относительно молодой: строительство комплекса началось в 2002 году и продолжается по сей день. Сама белоснежная статуя высокой 45 метров и шириной в 25 возведена в честь короля Таиланда Пумпиона Адульядетта, скончавшегося два года назад.

Вход на территорию комплекса — бесплатный, однако очень приветствуются пожертвования на строительство храма: их можно оставить в любой чаше для сбора средств, а также купить белую плитку для пожеланий (от 300 до 1000 бат) или сердечки-лепестки (100 бат). На последних пишут маркерами и вплетают в колокольчики, деревья, ограждения. Когда поднимается ветер, они рождают на горе волшебную музыку.

Еще одно популярное развлечение (так же — бесплатное, но пожертвования приветствуются): в храме под статуей Будды можно подойти к монаху и попросить его повязать на руку цветную веревочку, так называемый сай син. Говорят, она приносит удачу и отводит все плохое, некоторые загадывают желание во время церемонии. Тем не менее, есть мнение, что это — сугубо туристический трюк. Как бы то ни было, смотрится такая веревочка вполне симпатично и служит приятным напоминанием об отпуске.

Особого восхищения заслуживают виды со смотровой площадки на территории храма.

— Снорклинг. Из совершенно бесплатных и безумно крутых развлечений — аналогов дорогим экскурсиям — можно еще выделить снорклинг. Это вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой (разумеется, если у вас они есть). Снорклят обычно в местах, где много рыб и кораллов — иначе говоря, есть чем полюбоваться под водой. Нашим большим открытием, к сожалению, уже в самом конце отпуска стало наличие такого места прямо на пляже Карон. Предлагаю просто посмотреть фото и видео, которые мы сняли под водой.

— Прогулка по ночному рынку на Кароне. Посещение этого базара, который работает два раза в неделю — по вторникам и субботам, также является популярным развлечением для туристов. Место расположения довольно оригинальное — на территории местного храма. Здесь — огромный выбор фруктов, стритфуда, одежды, мыла и всего, что душа может пожелать. Но многие приходят сюда не поэтому… Здесь всегда есть палатка, где торгуют настоящими жуками. Пробовать или нет — дело ваше (мы воздержались), но выглядит это весьма устрашающе. Фото, кстати, стоит денег (но мы ухитрились сделать снимок бесплатно).

— Мини-гольф. Последнее развлечение, на которое хочется обратить особое внимание как на способ отдохнуть от толп русских туристов, которых, к сожалению, на Пхукете процентов 90 от общей массы отдыхающих. Мини-гольф, в который можно поиграть в «Дино парке» (по дороге от Карона до Ката бич), стоит 240 бат (почти 500 рублей) с человека. Из плюсов — интересные локации, живописные виды и обилие иностранцев. Русские здесь почему-то не любят мини-гольф.

Что поесть на Пхукете?

Тайская еда — настолько вкусная и разнообразная, что, безусловно, заслуживает самостоятельного раздела. Национальная кухня Таиланда — так же одна из главных причин провести свой отпуск именно здесь для многих туристов. Местную пищу можно условно разделить на несколько категорий.

Еда в кафе

Из того, что обязательно нужно попробовать:

— классическая лапша пад тай с соевыми ростками и стеклянная лапша;

— свежеприготовленные морепродукты, выловленные из моря: креветки, мидии, рыба, что угодно. Здесь почти везде умеют их готовить, поэтому совет один — пробуйте, и чем больше, тем лучше!

— кокосовый суп и том-ям.

Очень важно не забывать о том, что практически вся национальная тайская еда — жутко острая, поэтому, если вы не готовы к незабываемым приключениям после поглощения тарелки зеленого карри, то лучше, делая заказ, произносить сакральную фразу: «Ноу спайси». И лучше повторить ее несколько раз, чтобы наверняка.

Фрукты

Здесь тоже действует правило «чем больше, тем лучше». Особой популярностью у туристов пользуются желтое манго (будьте уверены — ничего подобного вы никогда раньше не пробовали, в наших магазинах такого не купишь даже за большие деньги). Обязательны к употреблению местные ананасы (особенно — ананасы мини), рамбутаны, кремовые яблоки, саподиллы, питахайи (драконьи фрукты), мангостины, лонганы, кокосы, джекфруты. Все фрукты здесь возмутительно дешевые и вкусные.

Определенно нужно попробовать короля фруктов — дуриан, «с адским запахом и божественным вкусом». Его «аромат» сравнивают с гнилой луковицей, грязными носками, туалетом, тухлыми яйцами — и этим список эпитетов не исчерпывается. Из-за запаха дуриан нельзя даже приносить на территорию гостиницы, не говоря уже о том, чтобы вывозить его из страны. А вот на вкус он, уверяют сами тайцы, похож на сладкий крем из яиц из молока. Нам дуриан напомнил луковый пирожок, только слаще:) На фото — крупные плоды сверху, с шипами.

Из местных фруктов здесь делают вкуснейшие шейки и «жареное» мороженое — еще один аттракцион для туристов. Выглядит оно так:

Магазин «7eleven»

Этот сетевой магазин, часто встречающийся в Азии, достоин отдельного упоминания. Если вам хочется попробовать что-то странное и оригинальное — вам сюда. Нежнейшие пирожки сао-пинг с начинкой в виде жидкого желтка с сахаром, дуриановые чипсы, солено-сладкое желе с рисом… Вы будете удивлены. И удар под дых для любителей соевого молока — 30 рублей за полулитровую упаковку.

Стритфуд

Еду из передвижных тележек, которые в народе называют макашницами, тоже нужно попробовать. Шашлыки из тех же морепродуктов, лапша пад-тай, сладкие жареные блинчики с начинкой — каждый сможет найти блюдо по душе.

Ложка дегтя

Если у вас сложилось впечатление, что отпуск на Пхукете состоит исключительно из плюсов, это не так. Из того, что немного, но все же портило настроение, я бы выделила несколько моментов.

— Обилие русских туристов. Я уже упоминала об этом чуть выше. Если хочется отдохнуть от родных менталитета и речи — вам следует внимательнее приглядеться к другим курортам.

— Долгий перелет. Почти девять часов — в один конец и почти десять — обратно. Для тех, кого укачивает в самолетах, путь из Москвы до Пхукета не покажется сказкой.

— Тайские улицы, увы, не отличаются чистотой. Контейнеров — раз-два и обчелся, иногда для того, чтобы выкинуть мусор, приходилось нести его до самого отеля. Увы, не все так терпеливы, и если добавить к этому факту температуру под 35 градусов — сами можете себе представить, какой запах стоит местами.

— Ситуация на дорогах, конечно, никуда не годится. Но в этом — специфика азиатских стран, не только Таиланда. Нарисованные пешеходные переходы совсем не работают — водители просто не обращают внимания ни на них, ни на самих пешеходов. Здесь никто не остановится для того, чтобы вас пропустить, поэтому переходить дороги, особенно большие — крайне опасно. Здесь следует полагаться только на свою осторожность и внимательность.

— Тропические ливни. Несмотря на то, что сезон дождей на Пхукете заканчивается в октябре, несколько ливней мы все же застали. И один из них (хорошо, что теплый) неплохо так застали — в нескольких километрах от отеля, на пути с ночного базара. Пришлось упаковать телефоны и деньги в несколько пакетов, разуться… и пойти бодрым шагом. В благоприятный сезон дожди длятся не больше пяти минут, но нам повезло меньше — лило несколько часов кряду.

— Комары. Почему-то очень избирательны. Если вам, как и мне, не повезло и вы пришлись им «по вкусу», то каждое утро будете просыпаться с новыми укусами, пока вам не надоест их считать и чесать. А если повезло больше — с отпуска вы не привезете вообще ни одно укуса. Необъяснимо, но доказано на личном опыте.

Что привезти с Пхукета?

Фрукты. Привезти тропическое угощение своим близким из далекого Таиланда — не такая плохая идея. Многие набирают корзинки по семь-восемь килограммов и спокойно сдают их в багаж, после чего благополучно забирают в России. Мы тоже не смогли удержаться.

Правда, выбирая фрукты, которые отправятся с вами в холодную Россию, следует помнить о двух вещах. Первая — не все из них переживут дорогу. Например, спелый желтый манго «проживет» еще два дня, и если Москва — не ваш родной город, то велика опасность, что по пути, скажем, в Пензу райский фрукт превратится в кашу. И вторая — не все плоды пропустят на таможне. Например, категорически нельзя вывозить из страны дуриан (я выше писала о его запахе), арбуз в целом виде (он может взорваться от перепадов давления) и кокос (его кожура настолько плотная, что сканер ее не просвечивает, а значит, там можно спрятать наркотики, оружие и так далее).

К слову, с дурианом ситуация — не настолько безвыходная: если вы все же хотите поразить близких экзотическим ароматом, специально для туристов выпускают сушеный дуриан в герметичной упаковке, дуриановые чипсы, паста, конфеты и так далее. Их везти можно.

И, конечно, в Таиланде — огромный выбор сувениров, туристам предлагают сотни вариаций фигурок слонов, Будды. Говоря об изображениях основателя буддизма, также действует ограничение на вывоз, оно распространяется на статуэтки высотой более 13 сантиметров. Также вы не сможете увезти ракушки, кораллы и даже горсть песка с пляжа: все это — собственность нынешнего короля Таиланда.

В заключение хотелось бы сказать, что если у вас есть острое желание кардинально сменить обстановку, полностью исключив себя из повседневной суеты — проще говоря, «выпасть из жизни» на несколько недель, то за дзеном можно смело ехать в Таиланд. Жизнь здесь, полная солнца и улыбок, поразит вас своей размеренностью, неспешностью и яркой, экзотической красотой. Но не стоит ждать от этой страны, как и от других азиатских, блеска и чистоты Европы: если для вас это — в приоритете, то, возможно, следует рассмотреть другие направления для предстоящего отдыха.

Фото Анны Балашовой