Яна Бельская: Основные проблемы телекома будут на уровне вещателей и операторов

В Сочи на «Телеком Интенсив-2018» главный редактор интернет-портала «Кабельщик» Яна Бельская — о том, почему отключение аналогового вещания и переход на «цифру» не заметят только жители крупных городов и как цифровизация «разбудит» жителей небольших населенных пунктов.

«Уверена, что обычные операторы платного ТВ от отключения аналога только выиграют. Они и так уже предоставляют давно и в полном объеме все федеральные телеканалы, да и местные тоже, причем не только те, что их обязывают предоставлять («21 кнопку»). Представить себе, что народ массово начнет отказываться от их услуг (в том числе — интернета) ради бесплатных 20 каналов в эфире, мне сложно. Но все это актуально только для городов — цифровизация пройдет незаметно именно для более-менее крупных городов.

В большинстве малых городов больших телекомов нет или есть точечно. Местные провайдеры имеют неплохое проникновение, но частный сектор «окучен» на «троечку». Поэтому все, кто хотел смотреть там телевидение, чаще всего смотрят спутниковое — они его покупали ради телевидения как такового, поскольку нормальное эфирное там принималось плохо. Вот в этой части я ожидаю некоторых изменений, поскольку появится так называемый «входной билет» (оборудование для приема спутникового ТВ) — у этих людей появится какая-то альтернатива. Хотя, опять-таки, у меня есть сомнения, что цифровое эфирное дойдет туда, где не было или было плохим аналоговое эфирное ТВ. Я в этом смысле пессимист.

Единственный сегмент, где я ожидаю больших изменений, — инертная часть населения, которая потребляет то ТВ, которое не требует затрат, считает государство обязанным обеспечить его и т. п. Все эти люди «проснутся», только потеряв сигнал на своих телевизорах, начнут что-то делать, в том числе — писать жалобы. Но как раз телекома это все коснется мало. Словом, со стороны зрителей и абонентов я не ожидаю особых проблем — все они будут на другом уровне, на уровне отношений вещателей и операторов.

Обе стороны недовольны друг другом. Каналы хотят, чтобы их операторы включали в свои сети всех поголовно, операторы говорят: «Мы согласны включать только тех, у кого будет собственный контент, а не тот, что по большей части дублирует федеральные каналы (остатки сетевых партнерств)». И, разумеется, если каналы заплатят за услугу доставки. Ну, услуга — бог с ней, это все равно меньше, чем платежи в сторону РТРС, которых после отключения аналога не станет.

Вещатели очень давно знали (хотя и отказывались в это верить до последнего), что сетевому партнерству приходит конец. Они неплохо устроились на этом партнерстве и, понятно, были бы рады в этом теплом болоте просидеть как можно дольше. Кому плохо — производишь несколько программ, вставляешь их в федералку, можно жить. А тут вдруг оказывается, что этого катастрофически мало, надо еще тратить деньги на закупку новых программ или создание собственных (а хорошо это сделать очень трудно, почти нереально).

Как вариант, можно развивать синдикативные схемы, и они развиваются. Но это снова деньги, причем тот же самый бюджет, на который эти каналы создавали две-три хорошие программы для врезки в федералку. И практически на те же деньги — больше на локальных рынках заработать крайне сложно. Поэтому такие каналы атаковали федеральных операторов (локальные куда более сговорчивы) — что вам стоит, включите нас. А те не хотят дублированных каналов десятками, причем в каждом регионе своих — это и гигантские затраты, и вообще непонятно, кому это надо.

И вот это статус-кво сейчас мы видим, и об этом ругались операторы с телеканалами на конференции НАТ [Национальной ассоциации телерадиовещателей]. Но локальные операторы могут стать спасением для таких телеканалов. Там же, на НАТе об этом говорил Олег Грищенко, они каждый раз поднимают эту тему на своих мероприятиях. Многие региональные операторы вообще имеют собственные телеканалы, даже тягались за «21 кнопку». Они оценят такую возможность и конкурентное преимущество перед федералами.

И еще стоит включить в схему неэфирные телеканалы, про которых региональные вещатели, работающие по сетевой схеме, просто не хотят думать. К примеру, канал «360», который получил «21 кнопку» в Московской области, — он отлично мог бы пойти на сетевое партнерство. Могли бы и другие телеканалы сыграть в эту игру, можно их найти — скорее всего, это не будет качество СТС или ТНТ, но на безрыбье это тоже ничего, и помогло бы пережить этот переходный период и сохранить региональное вещание. А оно необходимо.

Те, кто наверху придумал полностью централизованную схему цифровизации, кажется, не очень понимают, что сейчас уже не СССР, что людей надо удерживать там, где они родились и живут, и не советскими методами с отбором паспортов и прописками, а делая жизнь людей на местах интереснее и ярче. А сделать это могут именно региональные вещатели. И это уже не просто проблема бизнеса — это социальная проблема. Политическая».