Анна Сазонова: Рождаемость падает из-за отсутствия поддержки среднего класса

Корреспондент телеканала «Экспресс» Анна Сазонова, ставшая не так давно мамой во второй раз, поделилась своим мнением по поводу круглого стола , посвященного причинам снижения рождаемости, который прошел в «Пенза-Пресс».

«Прочитала стенограмму круглого стола по вопросу падения рождаемости. Тема для меня актуальная, поскольку я, в силу обстоятельств, эту самую рождаемость, вроде как, поднимаю, так сказать, посильно. Я задумалась, в чем же дело. Вроде как и меры социальной поддержки, и стабильность, и все прочее, а рождаемость падает. Сразу оговорюсь, объективные моменты, как то: последствия Великой Отечественной войны, демографический кризис 90-х, я оставляю за скобками. Как и то, что некоторые участники круглого стола пропагандируют абсолютную, на мой взгляд, родительскую безответственность, дескать, главное — родите, а там как получится. Дал бог зайку, даст и лужайку. Я могу сказать и об этом тоже, но сейчас — о другом.

На мой взгляд, падение рождаемости в нашей стране происходит в том числе и потому, что государство ни в какую не желает поддерживать экономически активное население. У нас поддерживают, как правило, кого? Правильно! Либо самых богатых, либо самых бедных. Между тем, из любого учебника экономики известно, что стабильный экономический рост, а вместе с ним и бурное развитие прочих процессов в социуме возможно только при наличии в стране мощного среднего класса. Я думаю, взаимосвязь экономики и демографии объяснять никому не надо. Ну так вот, в нашей стране нет ни одной меры поддержки для людей со средним достатком. Даже моральной.

Оговорюсь, я подразумеваю под средним классом то же, что и экономическая наука, то есть категорию граждан, имеющих собственное жилье и транспорт, стабильный доход, а также способных делать накопления и обеспечивать себе отдых. Таким гражданам государство не помогает, а только увеличивает на них нагрузку. А потом удивляемся, почему так живем. Как будто учебников не читали…»

Интересную мысль по этому вопросу также ранее высказала председатель пензенского областного отделения «Союза женщин России» Светлана Кудинова. Своим мнением по этому вопросу любой желающий может поделиться в комментариях ниже или прислав текст на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru.

Фото А. Пивоварова

