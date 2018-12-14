Первая загадка

«Я не хочу в Стамбул — это же Турция! А в этой стране нечего смотреть: там одни пляжи и русские туристы», — говорила я папе, который безумно любит этот город. Он долго убеждал меня в том, что Стамбул — такая же Турция, как Москва — Россия. Позже, оценив свой скромный опыт путешественника, я подумала, что ничего не потеряю в любом случае.

Мы с подругой поехали в Стамбул в конце июля. Погода была идеальной — в среднем +26оС, но с 12.00 до 16.00 лучше находиться в каком-нибудь помещении, благо кондиционеры есть практически везде. Во время прибытия нам повезло — было уже нежарко, иначе мы бы не преодолели путь до отеля. Учитывая то, что ехали «дикарями», предстоял целый квест, позволивший ощутить на себе величину мегаполиса: из аэропорта Ататюрк на метро до станции Зейтинбурну, затем — выход на остановку скоростного трамвая, на нем — до остановки Эминеню, а потом нужно было найти пристань и сесть на правильный паром до противоположного порта Кадыкёй.

Транспорт в Стамбуле отличный: очень быстрый и недорогой, а чтобы сэкономить еще больше, стоит сразу же в метро приобрести Istanbulkart — скидочную карточку-проездной, которая пополняется на каждой остановке. Много денег туда лучше не класть, потому что снять оттуда ничего нельзя.

Приплыв на место со своими огромными чемоданами и падая от усталости, мы принялись искать свой отель. Это был эпичнейший момент знакомства с лабиринтом петляющих, мощеных брусчаткой стамбульских улиц, большая часть из которых еще и ведет в гору. Мы спрашивали дорогу у первых встречных, показывая название отеля на карте в приложении Maps.me, которое мне посоветовали скачать бывалые трэвел-блогеры. Оно выручало нас часто, но только не в первый раз. Люди показывали нам дорогу, мы шли, но заветный отель не показывался. Как будто вообще не существовал на свете. Нервы сдали, мы сели на свои чемоданы, чтобы немного отдышаться, и тут произошло первое чудо в нашей восточной сказке: увидев мои слезы, к нам подошел местный дедушка, ошеломляюще похожий на одного моего близкого человека. Он по-турецки спросил: «Что случилось?» Мы сказали название своего отеля, и наш спаситель довел нас до самых дверей. Ни ему, ни нам не помешало то, что он всю дорогу говорил на своем родном языке.

На следующий день оказалось, что так убиваться в поисках отеля не было необходимости: на нужном повороте висел фирменный указатель — стоило только поднять голову. Стамбул загадал нам загадку, а мы ее не отгадали, но восточный город-мудрец не обиделся, хотя сюрпризы еще подкидывал.

Между Востоком и Западом

Более близкое знакомство с городом мы начали с самых туристических мест. Пунктом номер один в обоих списках must see значился дворец османских султанов Топкапы — тот самый, из сериала «Великолепный век» (16+). Найти его оказалось несложно, даже на общественном транспорте, а вот отыскать гарем, который прячется в четырех дворах среди нескольких зданий, — задача не из легких.

При посещении Топкапы эстетический экстаз обеспечен всем любителям мозаики, арабских письмен и восточной культуры. Фантастически красивый, огромный дворец, в котором невозможно сразу сориентироваться. Лучше просто идти за толпой, и она проведет по всем зданиям, коридорам и комнатам. Можно посмотреть диван султана, костюмы, оружие, кухонную утварь и прочие атрибуты жизни 15−17 века, а фонтаны и смотровые площадки так и просятся на фото. Стоимость посещения дворца и гарема вместе — 65 турецких лир (40 лир — дворец, 25 — гарем; 1 лира — примерно 13 рублей). Это был самый дорогой из посещенных нами музеев.

Конечно, было бы странно приехать в Стамбул и не заглянуть в Айю-Софию (билет стоит 40 лир). Она уже больше полувека не мечеть и не собор, а музей, но духовная сила у этого места ошеломительная. В ней царит дух истории, глубокой старины и двух мировых религий. Кроме самой Айи-Софии как таковой, стоящей на этом месте со времен крещения княгини Ольги, и византийских фресок, сохранившихся в ней, достопримечательностью музея среди туристов единогласно признан 15-летний кот Гли. Красавец с раскосыми ярко-зелеными глазами живет здесь всю жизнь, чаще всего сидит на месте императора Юстиниана, его гладил Барак Обама и у него есть свой Инстаграм (@hagiasophiacat).

Для меня очень важны места, где встречаются Запад и Восток — где пересекаются два мира, и Айя-София дала мне даже больше, чем я ожидала: она показала мне, что быть на рубеже — особая судьба.

Энергетика пребывания на границе двух миров так же хорошо чувствуется и во время плавания на пароме по Босфору из азиатской части Стамбула в европейскую и обратно. Мы жили в районе Кадыкёй — старейшем месте азиатской стороны, ставшем прародителем Константинополя.

Помимо ярких домиков и отелей, уютных ресторанчиков и набережной, его достопримечательностью считается скульптура бронзового быка, которой уже 150 лет. Ее подарил турецкому правителю немецкий генерал, а немцы, в свою очередь, ранее взяли из Франции как военный трофей. Некоторое время бык кочевал и по Стамбулу, пока его не установили на этом самом месте в Кадыкёе.





Маленькую площадь мы специально не искали, поэтому не уверена, что турист сможет без карты вырулить на нее. Впрочем, в Стамбуле так постоянно: если ты что-то нашел, далеко не факт, что позже специальные поиски этого места увенчаются успехом, а вот неожиданно прийти в уже знакомую локацию — пожалуйста.

Сам Кадыкёй, как и его «фирменный» бык, — тоже своего рода развилка: по Босфору отсюда можно приплыть и в другие районы огромного мегаполиса, и на Адалары — Принцевы островa. Мы совершали небольшой круиз по местам, куда раньше турки ссылали неугодных аристократов.

Решив начать с самого дальнего и самого туристического, в первый день доплыли до острова Бююкада, на котором куча пляжей и достопримечательностей, в том числе — и христианских. Например, знаменитый монастырь святого Георгия, дойти до которого — уже своего рода паломничество: нужно подниматься в гору почти километр, а до этого ехать от пристани через весь остров на «фаэтоне», запряженном лошадьми. Такие повозки ездят на всех Принцевых островах, где много туристов — на Бююкаде, Хейбелиаде и Киналиаде.

На земле и под землей

Так как Стамбул с самого начала был портовым городом, в нем всегда были башни и маяки. Мы посмотрели две самые известные башни, которые считаются символами города — Галатскую и Девичью. Ценители искусства могли их видеть на полотнах Айвазовского.

Галатскую башню в романском стиле построили в 1348 году. Тогда это было самое высокое здание в городе. Русский художник успел нарисовать ее до разрушения, которое постигло крышу после шторма. В основном башня использовалась как маяк, сейчас это больше культурный объект (стоимость посещения — 25 лир) и главная достопримечательность района Каракёй. Там царит просто культ этой башни: вы никогда не заблудитесь по пути к ней — от самой станции метро есть указатели с расстоянием.

Девичья башня (также ее называют Леандровой) такая маленькая, что обойти ее можно минут за 15, но с очень богатой историей легенд. Греки говорят, что на этом месте она появилась за 400 лет до н. э. и жила в ней девушка, к которой приплывал с другого берега юноша по имени Леандр. Турки рассказывают, что один султан берег в этой башне свою дочь от пророчества, согласно которому она должна была умереть от укуса змеи. А ещё одна легенда — о том, как турок Батталь Гази украл оттуда дочь византийского императора. Выбирайте сами. Все три легенды увековечены в башне картинами во всю стену каждого этажа. Входной билет — 20 лир.

Наряду с башнями историю Стамбула хранят подземные водохранилища. Мы посмотрели Цистерну Базилику (вход — 25 лир), поддерживаемую мраморными колоннами. Всего их 336, каждая по 9 метров высотой. Раньше, в византийские времена, на этом месте была базилика, а потом для создания водохранилища колонны везли откуда могли, поэтому все они разные. Не знаю, как при полном хранилище, но темно там хоть глаз выколи. Правда, атмосферно и завораживающе.

Люди, еда и котики

Стамбул очарует кого угодно не только своими достопримечательностями, но и восточным колоритом, который проявляется во всем. Жители города — разговорчивые, отзывчивые, улыбчивые и любящие поесть. Они искренне пытались помочь нам найти дорогу, отвечая по-турецки на заданные на английском вопросы. А еще они очень заботливые. Как-то вечером на набережной Кадыкёя мы наблюдали за танцами по поводу чьей-то свадьбы. Стояли и смотрели, приплясывая и снимая, как вдруг подходят добрые молодые турки и через Google-переводчик с турецкого на английский объясняют, что нам тут быть небезопасно, потому что мы без мужчин. Надо ли говорить, как мы рванули оттуда!

Местные жители умеют вести себя прилично в общественных местах — например, в транспорте не суетятся, не разговаривают громко, женщины уводят кричащих детей подальше от людей, чтобы никого не беспокоить. При этом, как ни странно, турки открыто выражают свои чувства на публике: парочки часто обнимаются и целуются в общественных местах, а мамы ласкают детей. Женщины, кстати, менее открытые в общении, чем мужчины, но паранджу здесь не носят — это не центральная Турция.

Некий уход от традиций у жителей Стамбула проявляется в чем угодно, только не в культуре питания и торговли. Как и в любой восточной стране, угощают здесь щедро. Обычный турецкий завтрак в стиле «шведский стол» состоит из яичницы или омлета, разнообразных сортов сыра, колбасы местного производства, оливок и маслин, а также фруктов и множества сладостей. Их, кстати, можно и нужно привезти с собой — особенно лукум и баклаву, ореховые «гнезда» из слоеного теста. Также обязательно стоит привезти турецкий чай — и листовой, и цветочный, который точно будет радовать вас до осени.

Все это можно купить на Гранд Базаре или Египетском базаре. Советуем идти туда в последний день отпуска, оставив в номере отеля хотя бы 50 лир на дорогу в аэропорт и перекусы. На базаре немудрено спустить все, что припасено на сувениры. Например, кроме сладостей и чая, я привезла кашемировый палантин (35 лир), кожаную сумку (80 лир) и легкую блузку (27 лир). Цены просто смешные, если переводить на рубли и сравнивать с российскими. Тем более, турки любят торговаться и почти сразу соглашаются скинуть столько лир, сколько ты предложишь (в разумных пределах, конечно) — 10% от названной продавцом стоимости смело можно откидывать в свою пользу.

Стамбул вдохновляет и подкупает своим радушием и красотой, а также любовью жителей к своему городу и к братьям нашим меньшим. Здесь на каждом шагу можно встретить котов и чаек. Если пройти во дворы жилых домов, шутка про 40 кошек окажется реальностью. Они там на каждом свободном пятачке — восседают, по-хозяйски вальяжно выхаживают или спят. Кстати, будить кота — это кощунство в глазах местных.

Чайки — это местные воришки. Одна стащила у меня кусок сыра как-то за завтраком прямо из тарелки, неожиданно залетев в окно отеля. Они наглые и толстые, совсем не боятся пугалок, которые люди ставят на окна. Вообще людей не боятся, мы одну даже потрогали.

Этот город не может не подкупать своим характером — свободолюбивым, как у чайки, и царственным, как у кота. Душевный и красивый Стамбул развеял все мои стереотипы о Турции, а моя подруга начала всерьез учить турецкий язык, так что возвращение туда мы не исключаем.

Фото предоставлено Галиной Зуевой