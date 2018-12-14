Что происходит с ценами на бензин и помогут ли сдерживающие меры?

Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер на встрече с представителями СЖР, в числе которых были пензенские журналисты, ответил на один из злободневных вопросов — росте цен на бензин.

Вопрос журналисты задали в связи с совещанием президента Владимира Путина с членами правительства, на котором глава государства потребовал отрегулировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что «ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться — с учетом инфляции, с учетом изменений налогового законодательства — до конца марта».

«Нужно начинать с причин, с того, что произошло. У нас обычно таких проблем не было, действовало рыночное регулирование, в рамках инфляции происходили изменения цен на внутреннем рынке. У нас нет никаких ограничений, мы большую часть нефти, которую добываем, так или иначе экспортируем. Добыча составляет порядка 550 миллионов тонн, большую часть экспортируем, остальное потребляем внутри страны.

Что произошло? У нас изменилось бюджетное правило в этом году. Обычно при росте цены на нефть укреплялся рубль, рублевая цена барреля находилось в промежутке 2700−3000 рублей. В этом году ситуация изменилась. Вместе с ростом цены на нефть рубль не укреплялся, соответственно, мы колеблемся вокруг уже 5000 рублей за баррель. Очевиден существенный рост, и понятно, что, когда у нас индикатором является мировая цена, осуществляется определенное давление на внутренний рынок.

Обычно экспортная пошлина демпфировала этот момент, но сейчас этого не происходит. Теперь о марже вообще не приходится говорить, учитывая экспортную альтернативу. Соответственно, начались процессы. В мае было принято решение о заморозке рыночных цен вертикально интегрированными компаниями (ВИНКами), но в настоящее время для регулирования мелкооптового сегмента (у нас около 60% заправок — независимые) требуются особые механизмы. Поэтому было подписано соглашение со всеми крупными компаниями, нефтеперерабатывающими в том числе, для того, чтобы фиксировать и мелкооптовую цену в разрезе регионов, которая гарантирует маржу и для независимых АЗС. Это позволит нам в ближайшее время не допустить роста цен на нефтепродукты.

С 1 января заработает другой механизм, связанный с завершением большого налогового маневра, с первого числа меняется законодательство и экспортная пошлина — она будет уменьшаться в течение пяти лет до нуля (сейчас составляет 30%). Снижение экспортной пошлины дает возможность влиять на экономическую составляющую цены нефтепродктов. Поэтому было принято решение вместе со снижением пошлины ввести ряд элементов, которые демпфируют ситуацию.

Компании будут решение исполнять, у нас нет в этом никакого сомнения, потому что у правительства есть рычаги влияния, это, к примеру, заградительные экспортные пошлины. Компании не заинтересованы в ведении этих инструментов, потому что они еще больше ухудшают экономическую ситуацию для нефтеперерабатывающих заводов.

Налоговый маневр — достаточно сложная «конструкция». С одной стороны, снижается экспортная пошлина, на эту часть снижения увеличивается налог на добычу полезных ископаемых. При этом, чтобы сбалансировать рынок, вводится обратный акциз на объем снижения экспортной пошлины. Это первая часть. Вторая — вводится так называемый демпфирующий элемент обратного акциза, который позволяет снизить или изменить экономику предприятия и дать возможность не увеличивать внутренние цены на на оптовом и розничных рынках. Демпфирующий элемент обратного акциза заработает с января.



В будущем мы не отказываемся от рыночного регулирования», — пояснил журналистам Алексей Текслер.