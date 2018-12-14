Топ-10 советов по выбору новогодних подарков

Очень хотелось написать, что выбрать подарок легко, но это не так. Универсальные советы тоже мало чем помогут, потому что десятый по счету косметический набор (шампунь, бальзам, гель для душа) — это крайний случай, когда не осталось времени, бюджет ограничен, а фантазия парализована.
Заранее надо готовить подарок.
Это нужно повторять себе всегда, особенно когда дата праздника известна заранее. Например, это Новый Год, день рождения, 8 Марта. Тут не ожидается сюрпризов, праздничный поезд придет по расписанию, но каждый раз он оказывается неожиданностью для доброй половины людей, которые накануне важной даты в поисках идеального подарка носятся по магазинам.
Идеального подарка нет. Как и идеальных людей. Можно подарить то, что человек очень хочет, но если не дополнить это «хочу» маленьким сюрпризом от себя, то восторг будет неполным.
Итак, конкретного ответа, что именно дарить у меня нет. Можно забить этот вопрос в Google и получить бесчисленное множество бесполезных статей про свитера с оленями, новогодними кружками и подарки, сделанные своими руками. Последнее, на мой вкус, позволительно только детям и ювелирам.
1. Спросить.
И тут очень влияет фактор заранее. Спрашивать накануне дня рождения или Нового года — это как выбросить белый флаг. Итог, возможно, будет и приятным, но осадочек останется. Причем у обоих.
Спросить заранее, а еще лучше — попросить написать список «хочу». Без ограничений. На выходе обычно получается весьма приличный список из разного рода «хотелок», из которых можно выбрать то, что реально и осуществимо. На крайний случай, это наведет вас на мысли, которые помогут придумать что-то свое.
2. Понаблюдать.
Если это близкий, родной человек, с которым вы, возможно, живете под одной крышей. Вы видите, чего ему не хватает, что ему хочется. Какие мелкие неудобства вы можете «закрыть» своим подарком? Тут в ход идет наблюдательность, просто посмотрите и послушайте близкого человека.
3. Деньги — лучший свадебный подарок. Во всех остальных случаях близкому человеку, родственнику лучше дарить подарок. Деньги не являются подарком, подарочные купюры в большинстве своем тратятся не туда и не на то. Дарите сертификаты на крайний случай.
4. Подарочная упаковка.
Нужна. Она делает из одного подарка сразу два. Помните фишку «Киндер сюрприза»? Сюрприз!!! Шоколад и игрушка. Красивая упаковка (или как получилось) всегда говорит о том, что вы вложили душу, потратили не только время и деньги, но и свои душевные силы.
Основная цель подарка — это внимание и радость от его получения. Потом с этим презентом может быть что угодно, свою задачу он уже выполнил в тот момент, когда вы его подарили.
5. Что-то очень оригинальное.
Тайные фантазии, мечты, общие шутки, цели — все это может навести вас на мысль именно о том подарке, который запомнится надолго.
6. Завтрак в постель или неделя «я помою посуду» — прекрасный подарок, но сопроводить его красивой коробочкой с чем-то интересным внутри просто необходимо.
7. Дарите чудо.
Даже обычную (вкусную) шоколадку можно подарить так, что это запомнится, если, например, привязать ее к дюжине воздушных шаров.
8. Очень нравится фраза: «Есть хороший подарок, а есть книга». Книга — единственный подарок, который может подарить и сказку, и чудо, и интересно проведенные часы, и часы разговоров после, и новые знания, новые открытия и еще много чего. Тут главное выбрать что-то в тему. Блуждать по книжным магазинам или на сайтах — это путь в никуда. Либо вы точно знаете, что вы хотите подарить, либо выбирайте издательство и смотрите новинки. Иногда одна обложка делает весь подарок.
9. Время, проведенное вместе.
Не совсем буквально это надо понимать. Общее сидение на диване перед телевизором принесет мало пользы, как и совместный поход в кино. А вот совместный сеанс массажа, поход в гончарную мастерскую или урок верховой езды на двоих может разнообразить ваши будни.
10. Лучший подарок — это подарок без повода. Календарные праздники всегда стандартны и ожидаемы. Маленькие сюрпризы хороши не только в красные дни календаря.
Бесцельное хождение по магазинам с мыслью «сейчас увижу и куплю» — это минимум три часа потраченного времени, боль в спине и мигрень, которые усиливаются ощущением того, что можно было найти что-то получше, если бы… Чаще всего если бы… было больше времени. Отсюда мы плавно можем вернуться к началу тексту — за-ра-не-е.
Источник фото: Андрей Романов, скриншот pixabay.com