Галина Попова: Почему СМИ и соцсети делают из учителя врага?

Увидела на днях сюжет на федеральном канале о том, какой ужас творится в наших школах. Кто бы спорил, что в сфере образования у нас много, как любят говорить осторожные чиновники, «тонких» моментов, но вот что возмутило. Почему так односторонне рассматривается проблема? Выглядит как массированная атака на педагогов.

Видели эти кадры с рыдающими над домашним заданием первоклашками? В сюжете говорилось о том, что его, по федеральному закону, учителя не имеют права задавать, но задают. Правда, оговорка там справедливости ради была — «по желанию», но родители-то понимают, что «обязаловка». Даже рассуждать не хочется о том, что взрослые сами делают малышей заложниками такой ситуации и не могут бороться за их права. Но вы видели эти кадры? Родители снимают плачущих, истерящих первоклассников, публикуют ролики в интернете и говорят, мол, какая Марья Ивановна садистка. Закон соблюдать надо, кто бы спорил, но лично у меня вопросов больше не к учителям, а к родителям, которые своих детей выставляют на всеобщее обозрение в таком виде. Вы в своем уме? В наш-то век киберпреступности и всех вытекающих из этого последствий!

Больше всего возмутил ролик с полуголым (как это вообще?) мальчиком, который ревет и передает привет педагогу. Не знаю, как вас, а меня сразу покоробил «этот привет» учителю. Какое мы отношение к педагогам формируем? Зачем взрослые втягивают в это противостояние малышей? Раньше педагог и родитель были на одной стороне, а теперь учитель — это враг. И что мы после этого хотим?

Дальше — больше. Прозвучала фраза: «Учителя не умеют правильно реагировать на провокации детей». Она, конечно, правдива. Меня, по крайней мере, не учили в пединституте, как отвечать школьному хаму, как реагировать на подколы и прямые оскорбления. Безусловно, к этому надо готовить, причем не в теории рассказывать, а моделировать ситуации. Но опять же, никто не задается вопросом, почему ученики позволяют себе провоцировать педагога? Возраст, можно ответить, подростки, им это свойственно. Да. Но может, они еще чувствуют свою безнаказанность? Среди учителей есть грустная шутка по этому поводу: у учеников — сплошные права, у учителей — сплошные обязанности. Может, стоит подумать об этом?

И еще один момент. Складывается ощущение, что у нас бизнес-тренеров готовят к преподаванию лучше, чем педагогов в школе. В некоторых центрах они даже проходят специальный тест по ораторскому мастерству. И если знание предмета сдают 90% потенциальных тренеров, то испытание по умению взаимодействовать со слушателями проходят лишь 40%. Может, специалистам от образования позаимствовать у них эту систему? Пусть у нас будет не так много педагогов, но они будут лучшие, и тогда школа перестанет быть полем боя между учеником и учителем.

О том, как родителям помочь первокласснику, можно узнать в ЭТОМ материале.