Анна Сазонова: Стоит ли винить в наркомании песни Элджея?

«Наткнулась тут на просторах Интернета на так называемое «Письмо Элджею». Поняла, что мне есть что сказать. Кому интересно — погуглите, но если вкратце: повествование ведется от имени матери молодой девушки Ольги. Дочь увлеклась творчеством исполнителя, после чего трагически скончалась на танцполе, накачавшись наркотиками. Автор, естественно, обвиняет певца в пропаганде наркотиков, в том, что он пагубно влияет на неокрепшие умы, и в завершении желает ему «гореть в аду».

Я не буду заострять внимание на том, что автор поста по уровню знания человеческой психологии и творчества Алексея Узенюка сильно напоминает восьмиклассницу. Скажу лишь, что к творчеству современных хип-хоп-исполнителей отношусь весьма скептически. Но среди лайкнувших текст — много людей с детьми. И у меня к ним два вопроса. Первый. До каких пор ответственность за свою жизнь и жизнь своих детей будем перекладывать на кого-то? И второй. Как долго людей 15−16 лет мы будем считать детишками неразумными?

От себя же скажу следующее. Может, уже хватит «ограждать» детей от всего и вся? Может, стоит научить их нести ответственность за свою жизнь? На мой взгляд, дети должны знать, что такое наркомания и чем она грозит. Должны видеть яркие наглядные примеры. Экскурсии в приемный покой наркологической больницы с показом пациентов и последующей прогулкой на кладбище должны помочь. Есть также хорошее документальное кино. Для меня лично самым ярким примером, который навсегда убедил в том, что наркотики — это неприемлемо, стали всего лишь СЛУХИ о том, что один из выпускников школы умер от передозировки. Но это было лет 25 назад. Я понимаю, что современным школьникам нужны примеры поубедительнее.

Некоторые, прочитавшие это, сейчас язвительно спросят: а вот если с твоими детьми случится такое, ты будешь также рассуждать? Отвечаю. В этом случае я буду четко знать, что я и только я сделала что-то не так. Не «недоглядела», а не воспитала ответственность и понимание того, что хорошо, а что плохо. И уж совершенно точно я не буду винить музыкантов или кого-то еще. Потому что творчество есть отражение нашей действительности. А научить жить в ней — задача родителей».

Источник фото: скриншот www.instagram.com/p/BoJ-GBXg_Fl/ (внимание, профиль содержит контент 18+), а также фото, предоставленное Анной Сазоновой