Баттл мнений о творчестве Элджея и воспитании молодежи. Кто прав?

Два пензенца, шеф-редактор «Радио Экспресс» Дмитрий Линьков и ведущая телеканала «Экспресс» Анна Сазонова, высказали свое мнение по поводу популярного в Сети письма, адресованного хип-хоп-исполнителю Элджею. В посте женщина обвинила звезду в том, что его песни повлияли на то, что ее дочь погибла из-за употребления наркотика.

Поводом для дискуссии стала публикация Анны Сазоновой, в которой она отметила, что причина случившегося — не песни:

«Среди лайкнувших текст — много людей с детьми. И у меня к ним два вопроса. Первый. До каких пор ответственность за свою жизнь и жизнь своих детей будем перекладывать на кого-то? И второй. Как долго людей 15−16 лет мы будем считать детишками неразумными? От себя же скажу следующее. Может, уже хватит «ограждать» детей от всего и вся? Может, стоит научить их нести ответственность за свою жизнь? На мой взгляд, дети должны знать, что такое наркомания и чем она грозит. Должны видеть яркие наглядные примеры. Экскурсии в приемный покой наркологической больницы с показом пациентов и последующей прогулкой на кладбище должны помочь. Есть также хорошее документальное кино».

Дмитрий Линьков: Я был бы 100 раз согласен, если бы не знал весь масштаб проблемы… Людям, которые отдаленно слышали про данного персонажа, тяжело понять всю трагедию этого письма. Как ребенка ни воспитывай, когда с ним ежедневно «разговаривает» «друг-обдолбыш», рано или поздно захочется побывать в его шкуре. Я не понимаю, почему в этой стране в советских фильмах замазывают сигареты, но спокойно ротируют подобные треки. Да, и в моей молодости был «Мальчишник» и прочие, но это все — детский сад по сравнению с тем, что производится сейчас.

Анна Сазонова: А вот и не соглашусь. По этой логике абсолютно все подростки должны быть наркозависимы, но это же неправда. «Друзья-обдолбыши» были у всех и всегда. Ну, может, не «обдолбыши», а те, кто курил, употреблял алкоголь, — словом, входил в плохую компанию. Ты не задумывался, почему одни люди могут пить пиво или водку и при этом прожить всю жизнь, не потеряв человеческий облик, а другие спиваются к шутам? А вот это как раз и зависит от воспитания самостоятельности и ответственности за себя. Саморазрушение посредством наркотиков — это, в первую очередь, отсутствие ответственности перед самим собой за свою жизнь. Честно говоря, я вообще думаю, что это письмо — фейк. Но, в любом случае, автору, кроме себя, винить некого. Там же прямым текстом сказано — гиперопекала, тревожная мама. А дай она пораньше своему ребенку чуть больше управляемой свободы, глядишь, не было бы печального финала.

Дмитрий Линьков: Да и в целом получается, что мы в итоге не растим детей, а устраиваем им умышленную полосу препятствий, из которой не вынести никаких жизненных уроков… Кто-то скажет про «музыкальный вкус», который нужно воспитывать в ребенке?! Но тут речь уже не о нем. Здесь речь — о культуре и образе жизни, который подростки навязывают друг другу, слушая подобное.

Анна Сазонова: А что, по-твоему, детей надо воспитывать, как в сказочке, чтоб они ничего не знали о том, что происходит? Да. Жизнь — это полоса препятствий с известным финалом, но я предпочитаю, чтобы мои дети, выходя на старт, знали, что их ждет и были готовы к этому. Только в этом случае их финиш будет более-менее успешным. Если у подростка нормальная семья, которая уважает его интересы, считается с его чувствами и поддерживает, никто ему ничего навязать не сможет. В конечном итоге он сделает правильный выбор.

Дмитрий Линьков: Есть жизненные ситуации, есть творчество (да те же песни), наслаждаясь которым, можно делать какие-то жизненные выводы. А здесь что? Какие выводы можно сделать из текстов Элджея? О том, что, если ты не с нами, прострелим тебе колени? Что? Это обычный шум, который мешает жизни. Шум, из которого нет положительных выводов. Да, этот шум можно было бы выключить, но кто-то в свое время профукал этот момент, и все это превратилось в культуру, в понт, в культ, к которому тянутся подростки…

Анна Сазонова: Я все-таки считаю, что любое творчество — это отражение реальности, если оно есть и востребовано у подростков, значит, такова их реальность. И мы можем сколько угодно делать вид, что это не так. Запрещая такое творчество, мы лишь подогреем к нему интерес. Поскольку известно, что, чем более тема табуирована, тем больше народу хотят быть в курсе. Мы можем лишь предлагать альтернативу и помогать делать осознанный выбор. Но и в этом случае останется процент тех, кому наркота будет нужна.

Дмитрий Линьков: Анна, этот спор далеко уйдет. Самое забавное, что мы спорим, вроде как, об одном и том же, но немного с разных ракурсов. Я против запретов конкретных жанров, стилей, треков, композиторов (кроме как к возврату в каменный век, это ни к чему не приведет), но я за то, чтобы кто-то понес ответственность за контент федеральных СМИ.

Столько абсурдных ситуаций с «замазаиванием» бутылки слабого алкоголя в кино и столько пропаганды наркомании, убийств, суицида в обычных клипах на соседних каналах. Воспитывать, безусловно, должны родители, а не учителя, одноклассники, интернет, ТВ или радио. Но мешать этому воспитанию подобное творчество не должно…

Какого мнения придерживаться — ваше личное мнение, которым вы можете поделиться в комментариях ниже. Мы, в свою очередь, хотим отметить, что не преследовали цель пропагандировать запрещенные вещества, аморальный образ жизни и творчество хип-хоп-исполнителя, а лишь хотели поднять важные социальные вопросы. В споре, как говорится, рождается истина.

Источник фото: скриншот www.instagram.com/p/Bn6NYTwgyXJ/ (контент профиля — 18+), www.instagram.com/p/BnOod_3gK02/ (контент профиля — 18+), из архива Дмитрия Линькова и Анны Сазоновой.