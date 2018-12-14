Пензенец vs Панин. Мнение о жизни в России, блогерстве и журналистике

Приводим цитату из интервью Алексея Панина и комментарии Владимира Кузнецова.

Алексей Панин: Я не понимаю, что такое специальность «блогер». Я не знаю, что это за профессия. Это человек, который, видимо, не мог поступить в театральный институт, во ВГИК, и на телевидение его не взяли. И вот он сидит дома и пытается себя каким-то образом проявлять. […] Я считаю, что все это дуракаваляние.

Владимир Кузнецов: То, что происходит сейчас на YouTube, уже давно не «дуракаваляние». Топовые, даже российские, блогеры (не говоря уже о блогерах масштаба PewDiePie) зарабатывают в месяц больше, чем Панин за последние несколько лет. На YouTube запускаются сериалы, а успешность музыкальных клипов измеряют по количеству просмотров, комментариев и лайков. Этим заявлением Алексей может настроить против себя половину блогеров. Но только лишь половину, потому что остальная половина успешно занимается зарабатыванием денег.

Алексей Панин: Публицист Петр Чаадаев сказал о том, что наша страна создана для того, чтобы показать всему миру, как нельзя [делать]. Здесь никогда нельзя было ничего поменять. И никто ничего не поменяет. Нельзя жить в России. Несчастная гомофобная страна полууголовников. Здесь так живут — только бы камнями закидывать […] Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли нормальными, продавайте почки, последние ботинки, вставайте на лыжи и бегите из этой страны. В эту страну можно только приезжать зарабатывать деньги.

Владимир Кузнецов: Почему человек за 4 года поменял свое мнение о России на диаметрально противоположное, можно только догадываться. В 2014 году он искренне радовался присоединению Крыма, а сейчас предлагает продавать почки и валить из страны?

Алексей Панин: Для меня профессии «журналист» сейчас практически не существует. Это люди, у которых давно нет ни порядочности, ни журналистской этики, ни профессионализма. Они позволяют себе выплескивать информацию, которая не имеет ничего общего с действительностью. Проверить ее несложно, но они этого не делают, потому что им наплевать на все, они просто бегут за громкими заголовками, которые притянуты за уши, перевернуты с ног на голову.

Владимир Кузнецов: Ну а журналистов он не любит по понятным причинам, хотя они его, я уверен, должны и обязаны. Он наравне с селебами, которые являются завсегдатаями шоу Малахова, постоянно подкидывает трешовые новостные поводы, и люди это читают.

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Источник фото: скриншот goo.gl/ixNVEi и https://www.youtube.com/watch?v=E3Gf9SfV1hQ