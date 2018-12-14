Константин Кузенков: Отношения в школе должны строиться не «по понятиям», а по закону

По словам мужчины, его затронула публикация редактора ИА «Пенза-Пресс» Галины Поповой, в которой она высказывает мнение, что масса роликов в интернете и сюжетов СМИ делают из учителя врага.

«На мой взгляд, проблема заключается в том, что вопросы взаимодействия педагогов, учащихся и родителей до сих пор рассматриваются не с точки зрения права, а по «понятиям», причем часто искаженным, в том числе — и средствам массовой информации, не говоря уже об интернете.

Оставим за рамками рассмотрения вопроса видеоролики с Youtube с плачущими детьми и снимающими их родителями. Если школьное образование будет идти на поводу у всякого ленивого школьника и поощряющего его поведение родителей, то там будут «преподавать» не более чем устный счет до десяти и прописи.

Одним из заблуждений, сложившихся в настоящее время, на которое обратила внимание министр просвещения России Ольга Васильева, является то, что школа оказывает образовательные «услуги». Но, если школа оказывает образовательные «услуги», то учитель — это обслуга? Тогда на каком основании школа может предъявлять требования к «заказчикам услуг»? А отсюда и дети, и их родители все чаще стали относиться к учителям, как к слугам.

Но министр, отрицая образование как услугу, произносит следующую речь: «У нас выросли родители за 25 лет, которым вдолбили, что это услуга. Я хочу сейчас, то есть здесь, и обращаясь к тем, кто меня слышит, объяснить, что мы не думаем, ни я, ни мои коллеги учителя, что мы оказываем кому-то услугу. Мы служим тому делу, которому мы служим всегда. Это призвание. Я с этим пришла, и с этим я умру. Прошу прощения за этот штамп».

Теперь давайте посмотрим, какое определение образованию дает закон, и увидим, что это ни услуга, ни призвание. И не важно, что по этому вопросу думают родители, учащиеся, министр и учителя.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона РФ «Об образовании», «образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

П. 31 ст.2 Закона определяет, что участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Итак, мы вышли на основной субъектный состав образовательного процесса: учащиеся, их родители, педагогические работники. От них зависит, насколько удачным будет этот процесс и какие результаты ждут их.

Определив состав, государство, как и в иных сферах общественной жизни, наделяет их участников определенными правами и обязанностями.

Надо готовить и учителей, и родителей, и учащихся к длительному пути их совместного взаимодействия. В основе их взаимоотношений, наряду с нормами морали, этикета, всегда лежат нормы права».

По словам Константина Кузенкова, основными документами, регламентирующими отношения в школе, являются устав учебного заведения и правила поведения учащихся. Однако в ряде образовательных организаций они носят формальный характер. Учащиеся, как и родители, не знают содержания этих документов, что порождает массу проблем. Кроме того, в уставе и правилах поведения не всегда прописаны санкции, которые могут быть наложены на ребенка за нарушение.

«Санкции какие? Замечание, выговор, строгий выговор, исключение из школы лиц, достигших 15 лет. Но дело в том, что они не всегда правильно используются. Что делает педагог, чтобы поругать ученика — пишет замечание в дневнике (который является первичным документом школьника), например: «Бегал и кидался тряпками в одноклассников», «Мяукал на уроке и кричал: «Ленин жив!», «Нарисовал на стене неприличный орган» и так далее. Какую информацию это несет родителям? Никакую! Ну, пошалил ребёнок. Нужно указывать в дневнике не эмоции учителя, а ссылаться на конкретные нормы. То есть в замечании следует указывать, что ребенок нарушил такой-то пункт устава или правил поведения, в связи с чем я ему объявляю замечание. Учитель имеет право вынести три замечания, потом может обратиться к заместителю директора, который уполномочен на объявление выговора и строгого выговора. Директор может поставить вопрос перед органами просвещения, ПДН об исключении, если ребенок достиг 15 лет. До этого возраста, как я знаю, в основном, предлагают просто перейти в другой класс. Безнаказанность ведет к распущенности».

Константин Кузенков уверен, что с правилами поведения учащихся и уставом школы родители должны знакомиться, когда дети поступают в первый класс. Причем, делать это нужно под роспись. Когда ученику исполняется 14 лет, и он вступает в возраст, когда наступает ответственность по 30 составам преступлений, он должен поставить подпись о том, что ознакомлен с правилами и уставом, лично.

«В 7 классе нужно переходить на правовые отношения. Каждый должен знать свои права и обязанности. Если конфликты будут рассматриваться с точки зрения права, а не эмоций, отношение к школе и учителям станет другим», — считает адвокат.

Чтобы помочь учреждениям образования решить эту проблему, Константин Кузенков предлагает перенять опыт Ростовской области, где действует некоммерческий правовой просветительский проект «Адвокат в школе» (6+). Он направлен на просветительские и медиативные занятия с учителями, родителями и детьми, которые в школах проводит адвокатура.

Адвокат уже связался с авторами проекта и намерен провести переговоры с уполномоченным по правам ребенка в Пензенской области, региональными минобром и минюстом, чтобы запустить такой проект и у нас.

Источник фото: скриншот goo.gl/9eCGmj, фото предоставлено К. Кузенковым