Андрей Жоао: В истории с рэпом ограничениями ничего не решишь

Сотрудник ТРК «Экспресс», битбоксер Андрей Жоао не смог пройти мимо истории с запретом концертов рэперов, а также шумихи вокруг текстов этих исполнителей и высказал свое мнение по этому поводу.

Когда-то запрещали и осуждали рок, джаз и прочие музыкальные направления. Видимо, настало время рэперов, это говорит о том, что культура на слуху, и стала настолько популярной, что ею интересуются и обсуждают не только в узких кругах, например, музыканты, активные слушатели, а даже люди, которые далеки от этой темы. Мнения разделились. И, чтобы разобраться, нужно понять, откуда ноги растут.

Проблема не возникла вчера, она существует уже давно и ее корни, скорее всего, лежат у истоков хип-хопа и связаны с его дальнейшем формировании в определенной среде. Да, многое зависит от места, менталитета, людей, которые этим занимаются. Рэп-культура многогранна, ее представители разбросаны по всему земному шару, а творчество некоторых нашло отклик в сердцах миллионов. Если говорить конкретно, то большая часть такой музыки пришла с запада, и сложилось так, что отечественные исполнители, в большинстве своем, выросли на творчестве и копируют именно их, и сейчас претерпевают те же изменения, которые затрагивают всю культуру.

А их немало. Можно поделить условно на три пункта: изначальная мотивация, смысл и имидж. По порядку:

1. Изначальная мотивация — то, почему и ради чего я начал этим заниматься. Как известно, рэп стали читать не от хорошей жизни. И музыка была для большей части тем, что можем помочь им выбиться в люди, за неимением других вариантов, то есть выбивались сами, как могли.

2. Смысл — для кого мое творчество, что хочу им донести. Тут все просто, достаточно сравнить тексты исполнителей сейчас и раньше. Тогда чаще читали о себе, жизни, проблемах, причем не только о своих, а, порой, и глобальных.

3. Имидж — то, как я и мое творчество выглядит со стороны, важно ли мне мнение слушателя. Каждый исполнитель ищет свой собственный стиль, на основе которого и формируется аудитория. Не зря на западе в рэп-культуре произошел некий раскол на представителей восточного и западного побережья. Они враждовали, у них была разная подача, и, соответственно, своя группа слушателей, кому что было ближе.

Что происходит сейчас? Нет как таковой мотивации. Планка старта выше, большинство рэперов начинает заниматься творчеством, находясь в нормальных жизненных условиях. Чтобы записать песню, создать видео, промо, достаточно заплатить. Поэтому постепенно и пропал смысл писать что-то стоящее, если нет трудностей, если в жизни все хорошо, то о чем читать? Можно стать популярным практически не выходя из дома, все в Сети и легкодоступно, да и требует это минимальных затрат.

Имидж перестал быть чем-то ценным, большинству нынешних исполнителей плевать, что о них думают, главное — хайп, который можно монетизировать. А такие легкие слава и деньги позволяют не париться и пуститься во все тяжкие, вести неправильный образ жизни, что впоследствии и выливается в строки. И если раньше музыка была способом, возможностью уйти от такой жизни, то сейчас наоборот.

Конечно, вместе с музыкантами поменялись и слушатели. Кто-то, грубо говоря, остался со старой школой, кто-то перешел в новую (условное разделение, как «до» и «после»). И поколение, как всегда, выберет то, что ему больше по душе, и вынесет из строк то, что считает нужным.

Ограничениями сейчас вряд ли чего можно решить, да и смысла от этого мало. Во-первых, потому что основные площадки сейчас находятся в Сети, и в случае запрета вокруг исполнителей соберется необходимая для их развития шумиха. Во-вторых, проблема стоит куда выше мира музыки, это бич человечества, который губит не только представителей и последователей этой профессии, поэтому ее надо решать на глобальном уровне.

Но, если говорить о локальности, то, наверно, учитывая нынешний общественный резонанс именно вокруг рэп-исполнителей, мне кажется, что их в силах изменить потребитель, которому, если близко творчество такого артиста, для начала, нужно поменять себя.