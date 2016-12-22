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Мокшанец зарезал женщину за отказ вступить с ним в связь

22 декабря в 11:37 408 просмотров

57-летнего жителя села Богородское Мокшанского района Пензенской области признали виновным в убийстве.

Установлено, что, распивая вместе с потерпевшей спиртное, он предложил ей вступить с ним в половую связь, на что получил отказ в грубой форме. Чтобы пресечь оскорбления в свой адрес, мужчин около 12 раз ударил женщину ножом. Потерпевшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В результате суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал злоумышленника выплатить сыну убитой моральный вред в размере 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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