В Пензе автомобили на парковке у Бурденко мешали убирать снег

22 декабря в Пензе припаркованные в неположенных местах машины мешали очищать территорию снегоуборочной технике возле областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко .

Разобраться со сложившейся ситуацией мэр Виктор Кувайцев поручил заместителю главы администрации Юрию Ильину.

«Несмотря на то, что в этом году здесь была обустроена парковка вдоль дороги, ведущей в Пензенский артиллерийский инженерный институт, имеют место случаи, когда автовладельцы оставляют машины в неположенных местах. Этим они создают помехи для спецтехники», — сказал Юрий Ильин.

Вместе с инспекторами территорию около учреждения здравоохранения от авто освободили, отметили в пресс-службе мэрии.