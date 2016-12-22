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Вице-мэр Пензы Юрий Ильин на сессии Гордумы 22 декабря отчитался о ситуации с рухнувшей стеной на ул. Ударной .

По его словам, был проведен покомнатный обход всех жителей подъезда, все были уведомлены о необходимости переезда.

«Каждому жителю подъезда предоставлено помещение в маневренном фонде. В настоящий момент там проведено предварительное усиление, чтобы не было последствий, так как стена обвалилась на первом этаже», — сообщил Юрий Ильин.

Он отметил, что в начале года управляющая компания собирала жителей на обсуждение вопроса по реконструкции здания, однако жители от нее отказались.

Как ранее сообщалось, в настоящее время идет работа по разработке проекта реконструкции многоквартирного дома. Финансирование работ по восстановлению обрушенной части дома будет полностью производиться из резервного фонда администрации города.

Юрий Ильин отметил, что реконструкция будет разбита на этапы.

«Позавчера встречались с подрядчиком — разработка проекта займет месяц. Вчера подрядчиком представлен проект на противоаварийные работы», — проинформировал он.

С реконструкцией медлить нельзя: по словам вице-мэра, на состояние дома влияют в том числе и резкие изменения температуры. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, чтобы это предотвратить.