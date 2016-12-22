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Пьяный парень в кафе набросился на полицейского

22 декабря в 12:18 390 просмотров

26-летнего пензенца осудили за нападение на полицейского.

Установлено, что полицейские, разыскивая подозреваемого в грабеже, пришли в кафе на ул. Кирова.

«Когда один из полицейских подошел к посетителю заведения, по внешним признакам, похожего на лицо, объявленное в розыск, и попросил выйти на улицу, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно», — пояснила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Затем пьяный пензенец несколько раз ударил полицейского по лицу.

В результате суд назначил парню наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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