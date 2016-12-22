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Депутат ГД Леонид Левин рассказал пензенцам о проделанной работе

22 декабря в 12:30 246 просмотров

Депутат Госдумы РФ Леонид Левин на пресс-конференции в Пензе 22 декабря рассказал о проделанной работе в качестве народного избранника.

Напомним, Леонид Левин был избран депутатом на выборах в Госдуму 18 сентября по 147 Лермонтовскому одномандатному избирательному округу (Пензенская область).

«Есть чем отчитаться перед жителями области, рассказать, что сделано, пусть и за короткий период. Зачастую жители регионов не всегда понимают, чем занимаются федеральные депутаты. Конечно, когда говоришь людям, что, кроме региональных проблем, есть вопросы федерального уровня, это воспринимается с пониманием. Но жители не всегда знают, как это повлияет на них, поэтому пресс-конференцию я построю не с точки зрения того, какие законопроекты приняла Госдума, а постараюсь рассказать, что полезного для региона сделал депутат-одномандатник, который избирался здесь, который защищает интересы региона в Москве», — сказал Леонид Левин.

По словам депутата, за 77 дней работы Госдумы был принят важный документ — бюджет на следующий год. Большая часть времени осенней сессии была посвящена именно ему.

Леонид Левин отметил, что у региона есть возможность войти в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Пензенская область в таком случае сможет получить дополнительно 500 млн на развитие дорожной сети.

Также продолжится обновление медицинского автопарка. В ближайшее время должны прийти еще десять автомобилей «скорой помощи».

«Сейчас сокращения и закрытие ФАПов приостановлены. Появляются даже новые вакансии, по инициативе губернатора Пензенской области в регионе открыты два ФАПа», — отметил Левин.

Депутат подчеркнул, что ожидается продление федеральной программы «Земский доктор», которая позволяет молодому врачу, работающему в селе, получить миллион рублей на приобретение жилья. Возможно, ее возрастной ценз увеличат.

Фотография: фото Галины Пресняковой
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