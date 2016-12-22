Левин поможет жителям Каменки решить проблему с ремонтом моста

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Депутат Госдумы РФ от Пензенской области Леонид Левин на пресс-конференции 22 декабря рассказал о том, сколько жителей региона обратились в его приемную и какие проблемы удалось решить.

По его словам, по состоянию на начало декабря к нему поступило около 800 обращений от пензенцев.

«600 из них получили помощь, по многим вопросам, связанным с благосутройством, удалось добиться, чтобы дворы вошли в соответствующие программы», — отметил Леонид Левин.

Он рассказал о том, что пензенцы часто обращаются к нему за советом по вопросу оформления документов. С такими обращениями работает юрист.

Также люди обращались по вопросам ремонта дорог, расписания пригородных электричек, закрытия медучреждений. Леонид Левин подробнее рассказал о некоторых из них.

«Были обращения из Бековского района по поводу отмены электрички из Ртищево, сейчас движение восстановлено. В нескольких селах была проблема с водой — не работали насосы, проблема решена. В Бессоновском районе много было обращений по ремонту дорог, часть из них отремонтировали, по остальным готовится проекто-сметная документация, то же самое можно сказать и о ряде других районов. Люди обращались по поводу закрытия медучреждений, сейчас такой вопрос не стоит», — отметил депутат.

Пензенцы жаловались и на невыплату зарплаты, задавали вопросы о строительстве школ и детсадов, расселении из ветхого и аварийного жилья, о создании инфраструктуры в «Заре».

«Там началось строительство образовательного учреждения. Также держим руку на пульсе по ситуации с заводом ЗИФ, думаю, зарплаты его сотрудникам выплатят. Добились выплаты зарплат сотрудникам строительной фирмы, объявившей себя банкротом», — сказал Леонид Левин.

Помощь удавалось оказать и конкретным людям — в частности, получилось в 10-дневный срок добиться операции для ветерана, который ждал хирургического вмешательства целый год.

Также Леонид Левин направил запрос на имя президента РЖД с просьбой разобраться в ситуации с мостом в Каменке: его ремонт, начавшийся в ноябре, обернулся настоящим инфраструктурным коллапсом, ведь в результате строительных работ жители не могут добраться с одного конца города до ряда сел. Именно мост был связующим звеном для Каменки и ближних населенных пунктов. Теперь же жители вынуждены делать крюк.

«Приходится ехать 40 км в объезд. Это очень неудобно, я понимаю. Направил запрос, как будет найдено решение, я сообщу», — пообещал депутат Госдумы.