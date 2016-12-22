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Подсолнечное масло и сахар станут биржевыми товарами

22 декабря в 12:47 220 просмотров
, мясом и подсолнечным маслом.

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Отличный урожай этого года вносит свои коррективы и в принципы торговли продуктами. Уже в следующем году на Московской бирже могут начаться торги сахаром, мясом и подсолнечным маслом.

Напомним, в конце прошлого года на той же Московской бирже стартовала торговля зерном. И вот новые планы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает рассмотреть возможность биржевой торговли подсолнечным маслом и мясом. Также на торги могут выйти и семечки подсолнечника. Организатором торгов сахаром будет выступать Национальная товарная биржа (НТБ).

Предполагается, что в ходе торгов у покупателей будет возможность оплатить и получить товар в день заключения сделки. По планам первые из них будут проведены уже январе 2017 года. На такие торги может быть направлено от 5 до 10% всего произведённого в стране сахара. На эту сладкую продукцию, как и в случае с зерном, будут заключаться форвардные договоры. Предусматриваются и своп-сделки.

Источник: «Аргументы недели».

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