Подсолнечное масло и сахар станут биржевыми товарами

Отличный урожай этого года вносит свои коррективы и в принципы торговли продуктами. Уже в следующем году на Московской бирже могут начаться торги сахаром, мясом и подсолнечным маслом.

Напомним, в конце прошлого года на той же Московской бирже стартовала торговля зерном. И вот новые планы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает рассмотреть возможность биржевой торговли подсолнечным маслом и мясом. Также на торги могут выйти и семечки подсолнечника. Организатором торгов сахаром будет выступать Национальная товарная биржа (НТБ).

Предполагается, что в ходе торгов у покупателей будет возможность оплатить и получить товар в день заключения сделки. По планам первые из них будут проведены уже январе 2017 года. На такие торги может быть направлено от 5 до 10% всего произведённого в стране сахара. На эту сладкую продукцию, как и в случае с зерном, будут заключаться форвардные договоры. Предусматриваются и своп-сделки.

Источник: «Аргументы недели».