« Луч» на ул. Рахманинова. Ряд народных избранников назвали эту позицию неприличной и кощунственной." data-title="В Гордуме обсудили передачу епархии здания на ул. Рахманинова — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутаты-коммунисты на заседании Гордумы выступили против безвозмездной передачи в собственность Пензенской епархии здания бывшего кинотеатра «Луч» на ул. Рахманинова. Ряд народных избранников назвали эту позицию неприличной и кощунственной.

Решение о безвозмездной передаче в собственность епархии муниципального здания на ул. Рахманинова, 18 было принято на октябрьской сессии Гордумы в первом чтении. Тогда предложение вызвала дискуссии. Проект было поручено доработать, в частности — привести в соответствие всю имеющуюся документацию на недвижимость, изготовить кадастровый паспорт. По словам начальника управления муниципального имущества администрации Пензы Наили Алюшевой, вся необходимая работа была проведена.

Однако вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Луч», в котором еще в 1996 году был открыт Петропавловский молитвенный дом, вновь вызвала жаркие дискуссии. Против предложения администрации выступили депутаты-коммунисты.

«Муниципалитет мог бы это здание продать и закрыть тем самым какую-нибудь дыру в бюджете. Я так понимаю, что миллионов 15 мы могли бы выручить. […] Я считаю, что мы можем более эффективно использовать данный объект. У нас в Арбеково нет ни одной школы искусств, художественной школы. А рядом стоит [Петропавловский] храм на 1000 человек. И когда в 1996 году кинотеатр передавался, церковные служители говорили о том, что это будет временное пользование, они достроят храм и переедут туда. Когда мы через пять-шесть лет начнем подыскивать место под детский садик, под клуб — у нас зданий просто не будет. РПЦ — не бедная организация, могла бы это здание выкупить, например», — сказал депутат Александр Трутнев.

Его коллега по партии Олег Шаляпин также выступил против передачи здания бывшего кинотеатра — «одного из самых крупных и популярных в городе в советское время», — тем более в Год кино.

«Я не против того, что граждане приходят, участвуют в богослужениях. Но там же рядом есть церковь. А это здание на ул. Рахманинова можно передать, например, спортивной школе […] Я лично видел, что около этой религиозной организации осуществляется освящение очень дорогих иномарок, естественно, за деньги», — добавил Олег Шаляпин.

Большинство депутатов Гордумы с ними не согласились. Роман Петрухин отметил, что апеллировать к Году кино в данном случае неуместно. По мнению Андрея Фомина, анализировать финансово-хозяйственную деятельность епархии в данном контексте — неприлично и некультурно, а Анатолий Овчаренко заявил, что сделать так, как предлагают депутаты-коммунисты, — неправильно и кощунственно.

«Я в прошлый раз тоже был против передачи. Но мы провели переговоры с церковью, и церковь нас заверила, что там есть постоянные прихожане, которые приходят именно в этот храм. Это порядка 350−400 человек», — сказал, в свою очередь, депутат Георгий Тюрин.

Решение о передаче здания на ул. Рахманинова в собственность Пензенской епархии было принято 30 голосами против двух.