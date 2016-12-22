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Белозерцев поручил заполнить пензенские здравницы отдыхающими на 100%

22 декабря в 13:18 320 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев дал поручение заполнить пензенские здравницы отдыхающими на 100%.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, глава региона осмотрел отремонтированные помещения водолечебного комплекса, оценил капермонт коттеджей и номерного фонда и пообщался с отдыхающими и персоналом учреждения.

«Для человека, который приезжает отдыхать и принимать лечебные процедуры, все имеет значение — и качество ремонта в номере, и наличие телевизора, и отношение персонала, и уровень предоставления заявленных медицинских процедур, и питание, и даже наличие вентиляции. Если мы намерены стать конкурентноспособными, то должны предоставлять услугу такого качества, чтобы отдыхающий захотел к нам вернуться, чтобы среди гостей пензенских санаториев стало больше молодежи», — сказал Иван Белозерцев руководителям оздоровительных учреждений в ходе осмотра объектов «Хопровских зорей».

Он также отметил, что у области есть возможность утвердиться на туристическом отечественном рынке, и подчеркнул, что здравницы должны быть заполнены отдыхающими на 100%.

Глава региона поблагодарил коллектив оздоровительно-лечебного учреждения за работу и наградил отличавшихся сотрудников.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/0belozercev/__!/888/___hopr_zor_1.jpeg
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