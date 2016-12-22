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Пензенская область получит дотации на 8 млрд рублей

22 декабря в 13:45 256 просмотров
, какую поддержку, исходя из принятого госбюджета, можно ждать региону.

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Депутат Госдумы Леонид Левин 22 декабря на пресс-конференции в Пензе рассказал, какую поддержку, исходя из принятого госбюджета, можно ждать региону.

«Были внесены поправки в бюджет в части увеличения межбюджетных трансфертов Пензенской области. Так, объем дотаций из федерального бюджета региону увеличен в законопроекте ко второму чтению в 6,5 раз, он составит в 2017 году 7 млрд 828 млн рублей. В первом чтении был один млрд, а в 2016 году было 6 млрд 985 млн рублей. Практически на млрд рублей выделяется больше в 2017 году.

Необходимо также отметить, что основной объем дотаций бюджета Пензенской области составляют ассигнования на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые в 2017 году будут увеличены на 872 млн 724 тыс, и составят 6 млрд 371 млн рублей, данные ассигнования также были внесены поправками ко второму чтению. В 2016 году ассигнования составляли 5 млрд 498 млн рублей, то есть на млрд больше выделяется», — сообщил Леонид Левин.

Рассказывая о конкретных направлениях финансирования, депутат сообщил, что в следующем году будет субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма — она увеличена на 1 млн 300 тысяч рублей. По госпрограмме «Доступная среда» запланировано 10 млн рублей субсидий, на жилье для ветеранов выделят на 1,5 млн рублей больше, чем в 2016-ом — 15 млн рублей Отдельная субсидия — на поощрение лучших учителей (1 млн 600 тысяч рублей) и адресную поддержку спортивных организаций, осуществление подготовки резерва для сборных — 4 млн 800 тыс. рублей.

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