Россияне рассказали, чем им запомнился 2016 год

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Россияне запомнили уходящих год по росту цен и обесцениванием денег. К такому выводу удалось придти по результатам опроса «Левада-центра».

Как пишет «Газета.ru”, рост цен запомнили 30% россиян. Среди важных событий россияне отметили выборы в США — 28%. 23% респондентов вспомнили об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде и в Параолимпиаде в Рио. Такое же количество опрошенных в целом отметили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В пятерку важных событий также вошел конфликт в Сирии — 22%, за ним идут гибель детей на озере в Карелии (20%), арест министра экономического развития Алексея Улюкаева (18%), 17% вспомнили празднование 9 Мая, 15% назвали важным послание Владимира Путина Федеральному собранию России и вооруженные столкновения в Донбассе, пишет сетевое издание.