В Пензе торжественно поздравили Семена Резника с 75-летием (видео)

, награды и много добрых слов. В университете архитектуры и строительства чествовали профессора , доктора экономических наук Семена Резника. В честь 75-летия « пензенского Ломоносова», так называют его близкие , устроили большое торжество." data-title="В Пензе торжественно поздравили Семена Резника с 75-летием — Пенза-пресс, рунет за день">

Цветы, награды и много добрых слов. В университете архитектуры и строительства чествовали профессора, доктора экономических наук Семена Резника. В честь 75-летия «пензенского Ломоносова», так называют его близкие, устроили большое торжество.

К своему 75-летию Семен Резник подошел с солидным багажом достижений: профессор имеет степень доктора экономических наук, за его плечами — тысячи научных работ. Впрочем, и для семьи юбиляр всегда находит время.

«Он ежедневно делает зарядку, занимается спортом в силу своих возможностей. Это позволяет держать себя в тонусе, но он очень много работает, наверное, в этом тоже залог его хорошего настроения и самочувствия», — отметила супруга Семена Резника, профессор, доктор экономических наук Галина Резник.

«Во-первых, мне приносит удовлетворение педагогическая, управленческая деятельность. Во-вторых, дела в семье: у нас большая семья, появился пятый внук. И, в-третьих, какая-то система в жизни. В моем возрасте, если нет системы, дачи и водных процедур, то все это будет сложно выдержать», — рассказал профессор, директор Института экономики и менеджмента ПГУАС Семен Резник.

Под руководством Семена Давыдовича выросли 30 кандидатов наук, двое из которых позже получили докторскую степень. Награда за многолетнюю работу — почетный знак «Во славу земли Пензенской». Вручил его виновнику торжества зампред областного правительства Олег Ягов.

Поздравить юбиляра со всей страны приехали коллеги, друзья, выпускники. Для кого-то 75 — дата, когда пора подводить итог. Но Семен Резник еще полон идей, которые планирует воплотить в жизнь уже в ближайшее время, сообщает телеканал «Экспресс».