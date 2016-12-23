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На теле найденного в Пензе крокодила были раны — СМИ

22 декабря в 15:09 746 просмотров
видео. Публикуем подробности истории.

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Найденный на пензенской свалке крокодил попал на видео. Публикуем подробности истории.

Как пишет Life, рептилию нашла местная жительница, когда пошла выносить мусор. По ее словам, крокодил лежал в картонной коробке — на его теле была кровь и следы ран.

Девушка поняла, что крокодил еще жив и отнесла к специалистов, но они не смогли реанимировать животное.

Сотрудники зоопарка уже обратились в полицию с просьбой провести проверку по данному факту, пишет Life. Однако в пресс-службе регионального УМВД ИА «Пенза-Пресс» не смогли подтвердить факт обращения.

Напомним, это не первый случай жестокого обращения с животными в Пензе. Так, в живодерстве подозревают детей, общественность также возмутило поведение ветврача — женщина выкладывала провокационные фото в Сеть.

Фотография: Скриншот - https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/950598/v_pienzie_v_musornom_kontieinierie_nashli_zamiorzshiegho_krokodila
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