« Пенза-1» Юрием Гришиным и обсудил недочеты , выявленные при ремонте подземного перехода." data-title="Стало известно, когда устранят недочеты в переходе на «Пензе-1» — Пенза-пресс, рунет за день">

22 декабря глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов встретился с директором вокзала «Пенза-1» Юрием Гришиным и обсудил недочеты, выявленные при ремонте подземного перехода.

В частности, по данным пресс-службы горадминистрации, уже частично отслаивается отделочный материала на выходе из перехода со стороны привокзальной площади, не вывезен строительный мусор, не выполнены работы по ремонту асфальта со стороны выхода на автовокзал.

По словам директора вокзала Юрия Гришина, недочеты устранят весной 2017 года, когда установятся благоприятные погодные условия.

Напомним, тоннель открыли 21 декабря, рабочие уложились в обещанные сроки. Ремонт перехода производился с начала осени.