В Пензе дан старт работе домостроительного комбината
В 2016 году более 1 млрд руб инвестировано в экономику Кузнецка
В Кузнецке продолжают подготовку ледовых площадок
В Пензе проверили места продажи пиротехники
Обновленный санаторий «Хопровские зори» открыт для пензенцев
Курс доллара на 23 декабря понизился до 60 руб
Белозерцев наградил лучших энергетиков области
В Пензе приведут в порядок информационные вывески
В России мужчины стали меньше курить - СМИ
На теле найденного в Пензе крокодила были раны — СМИ
все новости

Стало известно, когда устранят недочеты в переходе на «Пензе-1»

22 декабря в 15:33 748 просмотров
«Пенза-1» Юрием Гришиным и обсудил недочеты, выявленные при ремонте подземного перехода.

" data-title="Стало известно, когда устранят недочеты в переходе на «Пензе-1» — Пенза-пресс, рунет за день">

22 декабря глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов встретился с директором вокзала «Пенза-1» Юрием Гришиным и обсудил недочеты, выявленные при ремонте подземного перехода.

В частности, по данным пресс-службы горадминистрации, уже частично отслаивается отделочный материала на выходе из перехода со стороны привокзальной площади, не вывезен строительный мусор, не выполнены работы по ремонту асфальта со стороны выхода на автовокзал.

По словам директора вокзала Юрия Гришина, недочеты устранят весной 2017 года, когда установятся благоприятные погодные условия.

Напомним, тоннель открыли 21 декабря, рабочие уложились в обещанные сроки. Ремонт перехода производился с начала осени.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/rukovodstvu_zheleznodorozhnogo_vokzala_rekomendovano_ustranit_nedostatki_posle_remontnykh_rabot_pere/
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60