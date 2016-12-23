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В России мужчины стали меньше курить - СМИ

22 декабря в 15:46 370 просмотров
«Газета.ru” со ссылкой на ТАСС.

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В России из-за повышения акцизов на табачную продукцию и другим антитабачным мерам число курящих мужчин за последние пять лет сократилось на 34%, пишет «Газета.ru” со ссылкой на ТАСС.

По словам директора Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, главного специалиста по профилактической медицине Минздрава России профессора Сергея Бойцова, акцизы являются самым действенным фактором влияния «не только на стоимость пачки сигарет, но и на покупательную способность населения».

«Особенно это касается молодого и малоимущего населения», — цитируют журналисты его слова.

В 2003 году в России число курящих мужчин составляло 58,8%, в 2013 году — 39%. Однако число курящих женщин стало больше. Он отметил, что если в 2003 году их было 8,4%, в 2013 этот показатель вырос до 13,6.

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