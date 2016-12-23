В России мужчины стали меньше курить - СМИ

По словам директора Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, главного специалиста по профилактической медицине Минздрава России профессора Сергея Бойцова, акцизы являются самым действенным фактором влияния «не только на стоимость пачки сигарет, но и на покупательную способность населения».
«Особенно это касается молодого и малоимущего населения», — цитируют журналисты его слова.
В 2003 году в России число курящих мужчин составляло 58,8%, в 2013 году — 39%. Однако число курящих женщин стало больше. Он отметил, что если в 2003 году их было 8,4%, в 2013 этот показатель вырос до 13,6.