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В Пензенскую область приедут 12 инженеров из Турции

22 декабря в 15:59 434 просмотра

В Пензенскую область приедут работать 12 инженеров из Турецкой Республики. Квоту на выдачу им разрешений утвердили на заседании межведоственной комиссии по определению потребности привлечения в Российскую Федерацию иностранных работников.

Как сообщает пресс-центр облправительства, заседание прошло в режиме видеоконференции под председательством заместителя директора департамента занятости населения Минтруда России Олега Губарева.

Пензенская область предоставила информацию по защите дополнительной потребности в иностранных работниках на 2017 год — 12 инженеров, граждан Турецкой Республики, для предприятия, которое является одним из резидентов индустриального парка «Отвель». Сейчас на его территории в селе Кижеватово реализуется инвестиционный проект строительства кирпичного завода.

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