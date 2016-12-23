По факту ЧП на заводе в Каменке возбуждено уголовное дело

В Каменском районе Пензенской области мужчина на предприятии получил травму. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудник промышленного отдела московской организации находился по служебным делам на предприятии в городе Каменке.

«В помещении жомопрессового отделения главного корпуса при ремонте и запуске ленточного траспортера мужчина получил телесные повреждения. Ему оторвало руку», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование продолжается.

Напомним, информация о том, что мужчина попал в больницу с травматической ампутацией руки, поступила в полицию 14 декабря.