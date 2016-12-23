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Кувайцев вошел в топ-50 нацрейтинга мэров по итогам года

22 декабря в 16:50 246 просмотров
«Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов в 2016 году. Глава горадминистрации Пензы Виктор Кувайцев занял в нем 49 место.

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов в 2016 году. Глава горадминистрации Пензы Виктор Кувайцев занял в нем 49 место.

Данные рейтинга опираются на результаты анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества самой разной профессиональной и социальной принадлежности, отмечается на портале russia-rating.ru.

В итоге список из 88 мэров (глав администраций не только столиц регионов, но и крупных финансово-промышленных центров) возглавил Александр Моор (Тюмень), в тройке лидеров также — мэры Казани Ильсур Метшин и Уфы Ирек Ялалов.

На последнем месте рейтинга — мэр Махачкалы Муса Мусаев.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вошел во вторую группу рейтинга и занял 49 место.

«Глава администрации города Пензы Виктор Николаевич Кувайцев не слишком публичный чиновник. […] Выступлений протестных в городе нет и напряженности тоже. А рядовые проблемы есть везде. В этом специфика городского хозяйства — то там прорвет, то тут.

Я, как житель Пензы, живущий недалеко от работы, могу сказать, что мне в городе, в принципе, удобно. Когда приезжают гости, они удивляются, что у нас очень зеленый город. Я даже сама удивляюсь — откуда на это берутся деньги. Много скверов, газонов. Город чистый. Знаю, что есть с общественным транспортом некоторые проблемы. Но я хожу пешком. Изношенные сети — постоянная проблема. Есть объективные обстоятельства, которые не влияют негативно на рейтинг мэра», — дала оценку пензенскому градоначальнику заведующая кафедрой управления социологии и персоналом Пензенского государственного университета Лариса Кошарная.

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