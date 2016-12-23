Белозерцев наградил лучших энергетиков области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за поддержку промышленных предприятий.

«Я благодарен нашим энергетикам за совместные усилия по стратегическому развитию субъекта федерации, за деятельность по обеспечению инженерной инфраструктурой строящихся инвестиционных объектов, за подключение к энергосетям в кратчайшие сроки. Для инвесторов в тот период, когда они создают производства, такая профессиональная работа имеет большое значение, и это во многом влияет на их решение о расширении производства», — сказал глава региона.

Губернатор не оставил без внимания и ветеранов энергетической отрасли, которые закладывали основу энергосистемы страны.

«Когда наши производства в силу экономических затруднений были лишены возможности вовремя оплачивать счета за потребленную энергию, представители энергокомпаний отнеслись к этой ситуации с пониманием, составляли графики погашения задолженностей, чтобы сохранить эти промышленные предприятия, помочь им выйти из финансового кризиса», — сказал Иван Белозерцев.

Лучшие представители профессии получили почетные грамоты и благодарности губернатора.