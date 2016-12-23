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Курс доллара на 23 декабря понизился до 60 руб

22 декабря в 17:40 356 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 23 декабря.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 61,1092 до 60,8641 руб., курс евро — с 63,6086 руб. до 63,5604 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 62,0774.

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