По данным Банка России, курс доллара понизился с 61,1092 до 60,8641 руб., курс евро — с 63,6086 руб. до 63,5604 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 62,0774.
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Курс доллара на 23 декабря понизился до 60 руб
22 декабря в 17:40 356 просмотров
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 23 декабря.
По данным Банка России, курс доллара понизился с 61,1092 до 60,8641 руб., курс евро — с 63,6086 руб. до 63,5604 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 62,0774.