Курс доллара на 23 декабря понизился до 60 руб

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 23 декабря.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 61,1092 до 60,8641 руб., курс евро — с 63,6086 руб. до 63,5604 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 62,0774.