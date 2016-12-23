Обновленный санаторий «Хопровские зори» открыт для пензенцев (видео)

« Хопровские зори». Здесь завершились ремонтные работы. Обновили не только материальную базу лечебного учреждения , но и его внешний облик. Теперь в санатории , рассчитанном на 220 мест , будут ежегодно проходить лечение и реабилитацию около пяти тысяч человек." data-title="Обновленный санаторий «Хопровские зори» открыт для пензенцев — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил санаторий «Хопровские зори». Здесь завершились ремонтные работы. Обновили не только материальную базу лечебного учреждения, но и его внешний облик. Теперь в санатории, рассчитанном на 220 мест, будут ежегодно проходить лечение и реабилитацию около пяти тысяч человек.

В селе Колышлей завершился ремонт санатория «Хопровские зори», который работает уже более 30 лет. Местные специалисты лечат заболевания сосудов головного мозга, нервной и сердечнососудистой системы, а также заболевания опорно-двигательного аппарата. Вместе с оборудованием обновили и внешний вид комплекса, отремонтировали помещения. Теперь «Хопровские зори» мало похожи на типичный советский санаторий.

Гордость санатория — водолечебный комплекс. Кроме 18-метрового бассейна под искусственным вечно голубым небом, здесь есть сауна и русская баня. Популярностью пользуются соляные ванны. В санатории используют различные методики лечения: озонотерапию, аромафитотерапию, медицинский массаж и многие другие.

Анна Хлыстова приехала в санаторий с маленькой дочкой по совету родителей. Молодая мама выбрала один из самых необычных способов лечения отеков — гирудотерапию.

«Я решила приехать сюда на пиявки. Мне очень понравилось, правда, сделала только одну процедуру, но эффект сразу виден. Конечно, пользуемся и другими процедурами, которые вполне меня устраивают», — рассказала пациент санатория «Хопровские зори» Анна Хлыстова.

В санатории работает губернаторская программа реабилитации после инсульта. Ее проходят 400 пензенцев каждый год. Среди них и Наталья Великанова. Женщина говорит, что процедуры явно пошли ей на пользу.

«Все нравится — отношение, лечение. Улучшение сразу видно, после десяти дней пребывания уже совсем иначе себя чувствую», — рассказала она.

После процедур можно угоститься кислородным коктейлем или приобрести сувенир на память. Для гостей санатория «Хопровские зори» работает небольшой магазин, где продаются работы пензенских мастеров. Все они сделаны из экологичных материалов.

«Нужно, чтобы было пензенское, чтобы люди, которые здесь отдыхают из других регионов России, везли на память о Пензенской области сувениры», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

При желании можно пообщаться с животными. В местном мини-зоопарке обитают декоративные куры, утки и белки и семейство оленей. Здесь работает и цифровое телевидение. В процессе лечения пациенты не отвлекаются от любимых сериалов.

Губернатор также поручил провести на территорию санатория оптоволокно, чтобы гости могли использовать скоростной интернет, сообщает телеканал «Экспресс».